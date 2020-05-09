美參眾外委會致函50↑國家　兩黨重量級議員要求「挺台參與WHO」

▲瑞士日內瓦世界衛生組織總部。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生大會（WHA）將於18日舉行，台灣多次表達希望獲得世界衛生組織（WHO）第一手的疫情資訊。《路透社》今（9）日報導，根據美國國會消息，美國國會參眾兩院外交事務委員會多名領袖致函50多個國家，要求這些國家支持台灣參與WHO。

據了解，美國議員的信函於8日送出，《路透社》掌握到信件內容。報導指出，多名美國重量級議員致函近60個國家，考量到新冠肺炎（COVID-19）疫情，各國有必要做出努力，因此要求各國支持台灣參與WHO事務。

信中內容寫道，「COVID-19是一種首次在中國武漢被發現的新型冠狀病毒，時值全球致力對抗疫情的蔓延，確保所有國家將全球健康與安全置於政治之上，從未如此重要。」

這封信寄給「理念相同」的國家，包括加拿大、泰國、日本、德國、英國、沙烏地阿拉伯與澳洲，由眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、參議院外交事務委員會主席里施（Jim Risch）、民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez）共同簽署。

報導描述，台灣不是聯合國成員國，由於中國的反對，也被排除在世衛之外。這封信發出之際，美國總統川普與其他官員加大對中國的批評。

此前，行政院副院長陳其邁8日與美國衛生部副部長哈根（Eric Hargan）進行視訊會議。哈根表示，台灣對世衛做出富有價值的貢獻，對此美方表達感謝；而世衛排除台灣以觀察員身分參與事務，付出代價的會是全球公共衛生。

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