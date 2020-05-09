台灣新冠肺炎死亡率低於OECD國家引外媒好奇　張上淳揭關鍵原因

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳簡報。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內今（9）日零新增確診，新冠肺炎病例維持440例，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳進行病例分析時提到，台灣在這波疫情每百萬人口死亡率僅0.3低於經濟合作暨發展組織（OECD）國家，日前外媒採訪紛紛關注台灣新冠肺炎低死亡率，他認為與台灣防疫作為以及醫療照顧品質、量能充足有關。

張上淳9日分析國內440例新冠肺炎確定病例樣態，個案嚴重程度來說，有308例屬於無併發症輕症個案，輕度肺炎則有96人，嚴重肺炎或者急性呼吸窘迫症候群者有36；440案例中已經出院352人，仍住院中82人，死亡6人，死亡率維持1.4%。

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▲▼張上淳說明國內440新冠肺炎個案分析簡報。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

張上淳進一步用台灣與包含英、美、法、日在內的23個OECD國家進行比較，不管確診率或者死亡率都最低。以確診率來看，OECD國家最高出現在西班牙，可以達到每百萬人口4832人，台灣每百萬人口發生率約18.6，比所有國家都低；進一步從死亡率來看，台灣更僅有每百萬人口0.3，其餘OECD國家死亡率高者可達有每百萬人口500~700多。

張上淳分享，有英國、新加坡等外媒採訪時，也特別好奇台灣是如何維持低死亡率，其原因包含防疫措施與國人努力，使個案發生少，加上醫療照護品質能力好、量能充分，讓死亡率非常低。

張上淳另回顧台灣2009年H1N1新型流感防疫成果，當時國內死亡僅38例，同樣遠低於其他國家。他分析當時防治策略和現在類似，也是依循「圍堵」、「減災」兩區塊進行。先阻絕境外、邊境管制、強化個人與家庭防護，後續到社區開始傳播進行減災，減少大型集會、停班停課，一直至有疫苗上市可以接種，保全醫療體系運作也相當重要。