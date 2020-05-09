狼師10年性侵男學生「親下體逼洗澡」　20人集體控訴：到現在都覺得噁心

▲被指控的梁姓教師。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

大陸四川省一名在中學擔任教師的梁姓男子，上月被爆出10年來性侵超過20名男學生，引發各界譁然；有些學生甚至連畢業上了大學，都還被梁男騷擾。其實梁男在2年前就已被學生出面指控，但未獲法院起訴。上月爆出有多名男學生聯合出面控訴，讓事件越演越烈；外界認為，梁男這次無法再輕易脫身了。

據《澎湃新聞》報導，微信某公眾號上月發表一篇文章「10年性侵逾20個男生，全國知名班主任梁某仍在講課，受害者實名發聲」，指出梁男在2010至2020年期間，利用班主任、心理健康中心主任的身份對學生進行心理輔導，但實際上卻對多名男學生做出性侵、騷擾行為，已統計到的受害者超過20人。梁男於2018年10月依猥褻罪名被警方逮捕並關押，但法院竟以梁姓教師承認犯行、但因情節輕微而未予起訴，讓他繼續在全國巡迴講課，甚至被稱為「四川省最具風采班主任」。

▲有受害者實名指控，到現在都忘不了梁師對自己犯下的惡行。（圖／周刊王提供）

有男學生指控梁男以「妻子懷孕期間，許久未發生性行為」、「幫學生按摩紓壓」、「檢查身體」為藉口，進行碰觸受害者敏感部位、和他們一起洗澡、親吻男學生胸部、下體等猥褻行為。有學生表示，被梁男約到飯店房間之後，他當場脫光洗澡，自己秉持著「教師對我有再造之恩」的觀念，不想多做揣測，但梁男半夜竟開始把玩自己的下體，頭也整個靠過來，後來甚至要求一起洗澡；有男學生表示，到現在想起來都噁心。

報導指出，除了文章中的20多人指控之外，目前至少至少已有12名學生出面實名控訴梁男，讓相關單位不得不介入此事；成都市教育局表示有看到網路上這篇聯名指控，已著手調查，可能不會再讓梁男輕易脫身。

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