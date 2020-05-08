熱像儀會「透視內在美」？業者認了：的確有「露點」風險

▲新冠肺炎防疫，現在國內許多公共場所，都有擺放熱像儀監測出入者體溫。（圖／示意圖，資料照片）

圖文／CTWANT

台灣防範新冠肺炎，包括捷運站、百貨公司等公共場所，多會在出入口處擺放熱像儀器材，用以量測出入者的體溫。但陸續有民眾向媒體反映，指熱像儀的螢幕顯示似乎會曝光個人身體隱私，甚至有女性在經過捷運站或百貨公司門口的熱像儀時，疑似出現「露點」、露出「內在美」等窘況，讓不少人經過熱像儀，都覺得身體隱私受到侵犯。

據《聯合報》報導，有民眾近日投訴，指他在台北捷運某一站等朋友時，發現捷運站閘門口旁邊，專門測量出入民眾體溫的熱像儀，螢幕上疑似顯示出女性路人的內衣形狀，甚至還有人看似「露點」了，讓他看了覺得驚訝又害羞。

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另外也有女性民眾投訴，指最近經過台北東區的知名百貨門口的熱像儀，赫然發現自己內衣褲的影像全部被秀出來，讓她瞬間覺得身體隱私被侵犯，感到很不舒服。

不少民眾近日紛紛出現對於熱像儀洩露身體隱私的抱怨《聯合報》採訪生產熱像儀的亞迪電子公司副總蘇主勝，他表示「的確有可能」。他解釋，人體肌膚被不同厚度、材質的衣物包覆，本來就會呈現不同溫度，一但遇到解析度較高的熱像儀，就有可能把身體溫差的顯示，描繪比較清楚，所以有的解析度高的熱像儀器，有可能看得出內衣邊界的輪廓，乍看會很像內衣褲被「透視」，這是因為「溫差」所造成，如果從這角度來看，的確有隱私曝光的疑慮。

蘇主勝表說，熱像儀的顯像原理，跟相機的夜視功能不太一樣，以熱像儀來說，不具穿透效果，也不可能有辦法做到透視，就算熱像儀的解析度高，也不見得能讓每個人的衣著，都顯示出如此鮮明的溫差，但若女性沒穿內衣、外層衣物又不夠後，還是有機會在熱像儀的鏡頭下，出現「露點」的風險。

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