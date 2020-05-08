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泰國根本沒有椒麻雞！　他傻眼怒轟：那是啥鬼東西！台灣人自導自演

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圖、文／CTWANT

在台灣的泰國料理餐廳，必定會看到一道結合酸、甜與辣味的名菜「泰式椒麻雞」，是許多人吃泰國菜會點的招牌料理。但有泰國網紅出面拍片，氣憤地糾正台灣人，在泰國根本沒有一道叫作「椒麻雞」的料理，直批：「那是什麼鬼東西」，並怒稱這道菜根本是台灣人在自導自演，泰國料理根本沒有這道菜。

▲▼泰國根本沒有椒麻雞。（圖／周刊王提供）

▲泰國的網紅「Alizabeth 娘娘」：泰國根本沒有椒麻雞。（圖／周刊王提供，下同）

請繼續往下閱讀...

來自泰國的網紅「Alizabeth 娘娘」，因為說話直接，又操著泰國腔的中文，最近在網上爆紅。他昨天在臉書發布了一個新影片，驚訝的表示「台灣竟然有一個在泰國沒有的泰式料理」。他提到，有很多台灣朋友跟他說，很喜歡吃泰國的「椒麻雞」，讓他聽了一頭霧水，直言：「不好意思，那是什麼鬼東西，我作為一個泰國人，活到現在都沒有聽說過」。這名網紅更說，當時他一聽到椒麻雞這道菜是泰國菜，還以為對方在鬼扯，「沒想到台灣的泰式料理店，真的有賣這一道菜。」

Alizabeth 娘娘語氣激動的說：「泰國人最好會知道什麼是椒麻雞！在泰國根本就沒有椒麻雞！」他並解釋，在泰國，的確是有一道涼拌或者辣拌的炸雞排，「可是它跟冒充泰式料理的椒麻雞完全不一樣」，他並怒批：「反正椒麻雞就是台灣人自導自演，來騙自己台灣人的！」

▲▼泰國根本沒有椒麻雞。（圖／周刊王提供）

而Alizabeth 娘娘的影片一出，不少台灣網友這才恍然大悟，「原來我被矇騙這麼久！！」、「天啊，我吃這麼多年，居然還是吃台式料理」；還有網友跳出來回應「還有月亮蝦餅也不是泰國的食物」、「就像在法國也買不到法蘭酥一樣的概念」。

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