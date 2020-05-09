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美副總統新聞秘書確診！白宮連2日爆疫情　川普稱「不擔心被傳染」

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▲▼美國副總統彭斯的新聞秘書凱蒂米勒（Katie Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統彭斯的新聞秘書凱蒂米勒（Katie Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國白宮再傳人員確診，副總統彭斯的新聞秘書凱蒂米勒（Katie Miller）8日證實感染新冠肺炎。美國總統川普表示，他近日未與凱蒂米勒有接觸，也不擔心疫情會在白宮內擴散；不過凱蒂米勒確實有和彭斯密切接觸，且她的丈夫米勒（Stephen Miller）是白宮高級顧問，未證實是否與川普有接觸。

7日白宮才證實，川普貼身隨扈確診新冠肺炎，當時川普與副總統潘斯（Mike Pence）檢測結果為陰性；豈料才過一天，潘斯的新聞秘書凱蒂米勒也證實確診。川普8日在記者會上表示，他並未與凱蒂米勒有直接接觸，不會被傳染，也不擔心疫情會在白宮擴散，「凱蒂之前的檢測結果都很好，但今天的結果卻突然呈現陽性。」據了解，凱蒂米勒在7日的檢測結果都還是陰性。

儘管凱蒂米勒未和川普有直接接觸，但她的丈夫米勒是川普的高級顧問，目前白宮尚未證實，米勒近日是否和川普有親密接觸。另外，身為新聞秘書的凱蒂米勒時常和白宮記者面對面談話，因此白宮也表示願意提供給記者進一步的檢測。

彭斯原定8日上午從馬里蘭州空軍基地飛往愛荷華州，但由於凱蒂米勒曾與隨團的6名工作人員有接觸，因此需要下機進行隔離檢測，導致班機延誤了近一小時。據CNN報導，目前白宮決定彭斯與其身邊10位工作人員，每天都必須接受檢測。

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