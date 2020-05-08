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4萬多名移工失聯　徐國勇鼓勵主動投案：明天就是母親節了

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▲徐國勇出席移民署母親節活動。（圖／內政部提供）

▲徐國勇出席移民署母親節活動。（圖／內政部提供）

記者蘇晏男／台北報導

內政部長徐國勇9日在移民署舉辦的「母親節暨慈濟捐贈防疫物資」活動上，與移民署署長邱豐光共同受贈慈濟提供的醫療物資。會中徐國勇也提到，台灣目前仍有4萬多名失聯移工，移民署自4月1日至6月30日止，祭出「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，並溫情喊話「明天就是母親節了」，鼓勵逾期外來人口(含失聯移工)主動投案。

徐國勇指出，要特別感謝慈濟，自疫情爆發後，多次捐贈物資給移民署，這次更捐贈了醫療級手套、鏡架型及泡棉型防護面罩、噴罐酒精及隔離衣等給基層人員使用，一起為防護一線移民官的健康而努力。

慈濟基金會副執行長劉銘達致詞時則表示，慈濟持續不斷提供物資，協助防疫第一線同仁守護台灣，希望在防疫陣線上能盡一點社會責任，「我們不只是物質上的支援」，更希望透過捐贈活動，與第一線人員接觸，提供心靈層次上的交流，大家團結一致、把愛擴散出去，一起往前走出疫情。

▲劉銘達（右）捐贈物資由徐國勇及邱豐光（左）共同受贈。（圖／內政部提供）

▲劉銘達（右）捐贈物資由徐國勇及邱豐光（左）共同受贈。（圖／內政部提供）

針對移工議題，徐國勇也呼籲，台灣目前還有4萬多名失聯移工，其中有不少人是媽媽，「明天就是母親節了，在這個佳節裡一定更思念自己的小孩」。

徐國勇指出，移民署針對逾期停（居）留外來人口規劃了擴大自行到案專案，自4月1日起到6月30日止以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵逾期外來人口(含失聯移工)主動投案，並由移民署協助儘快返回母國，相關專案資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線或勞動部「1955」專線洽詢。

此外，徐國勇也在活動上還感念移民署同仁，在疫情期間擔任第一線防疫工作，相當辛苦，「尤其感謝身兼數職的移民官媽媽們」。徐表示，有時候，一句真誠的感謝、一個溫暖的擁抱，就能讓媽媽開心，且移民官的工作相當辛苦，常需要輪班，在疫情期間又身處第一線，面對可能被傳染的恐懼，心理壓力可想而知，此時家人的支持便是克服恐懼的最大力量，感謝所有移民官的家人，辛苦了。

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