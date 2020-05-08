竹山鎮長體恤基層忙紓困案辛勞　母親節前夕送康乃馨賀節

▲▼南投縣竹山鎮長陳東睦，體恤基層忙紓困案辛勞，母親節前夕贈送送康乃馨賀節。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

五月是天下母親們溫馨時光，新冠肺炎疫情防疫期間，鄉鎮市公所基層，為近日紓困補助忙碌不堪，南投縣竹山鎮長陳東睦選在母親節前夕，以康乃馨花束致意，謝謝同仁的辛勞，為大家加油打氣。

這星期就是母親節，因為疫情，所內活動都停擺，本於關懷不停止，鎮長陳東睦改走暖男路線，一大早手執握康乃馨，致贈每位員工康乃馨，表示敬意。

鎮長陳東睦表示，從疫情發生至今，為了配合中央相關政策，同仁都相當辛苦，尤其是這幾天紓困方案的公布，更讓大家忙得不可開交，趁著節日，以花致意，要特別感謝大家的堅守崗位，真的辛苦了。

雖然康乃馨價格不高，但禮輕情意重，忙碌的員工，一早就收到花，都覺得很開心，紛紛表示，最近真的忙碌不堪，都快忘記節日了，收到花感覺陰霾盡散，讓自己多了一股力量能應付忙碌的一切。

除了員工外，來洽公的民眾、以及部分社團有小型辦理母親節活動的社區，鎮長也都帶著花表致意。竹山鎮長陳東睦預計9日上午，協同番薯媽媽到菜市場贈花，以最實在的行動，祝賀全天下的媽媽母親節快樂。

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