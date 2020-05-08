印尼女移工強忍不適昏倒　移民署自首專案協助平安返國

▲印尼籍失聯移工「阿妮」主動到案繳罰款，才辦完手續竟因病昏倒，經送醫開刀手術治療後，順利出院平安返國，令安妮十分感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名印尼籍失聯移工「阿妮」，響應移民署「擴大自行到案專案」，主動到案繳罰款，未料才辦完手續竟因病昏倒，經送醫需開刀手術治療，移民署人員積極協助，讓她順利獲得醫治，並平安返國，令安妮十分感激。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，4月間受理1名印尼籍失聯移工「阿妮」自行到案，阿妮表示，失聯期間四處打零工或擔任臨時看護工賺錢維生，卻因疫情找工作處處碰壁，身上錢都花光，正憂慮無法返國時，在網路上看到移民署正「擴大自行到案專案」，逾期罰鍰僅需繳納新台幣2000元，且不會被收容，也不需被管制來台，決定主動投案。

當專勤隊辦妥到案手續後，未料阿妮於等待返國期間卻因身體不適昏倒，經緊急送醫後，院方評估須開刀治療，否則將危及生命，移民署人員立即聯結社會資源，與善化聖家天主堂修女前往探視，並商請醫院協助妥適醫治。

在醫院照護下，阿妮得以出院返回住處休養。鬼門關前走一遭的阿妮說，離家來台工作已近4年，家中有6個兄弟姊妹，不忍心父母為了家計操勞，她剛成年便遠渡重洋來台工作，即使身體不適仍強忍著而繼續工作，才導致昏倒送醫。幸好遇到移民署和許多善心人士幫助，終於在日前順利返回印尼，阿妮除了感謝公益團體及醫院外，更再三謝謝移民官在疫情期間提供口罩及營養品等物資的暖心舉動，令她感動不已。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，法律不外乎人情，專勤隊執法同時，秉持法裡容情的人性關懷，提供協助，使阿妮順利返國；移民署正在積極推動「擴大自行到案專案」，鼓勵逾期停（居）留人士自行到案，採「免收容、免管制、低罰鍰」優惠措施，專勤隊也將協助辦理相關手續，讓他們能夠儘快順利返國，呼籲逾期滯台的外來人口主動至台南市專勤隊投案，聯絡電話06-5813019。

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