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快訊／立院通過紓困特別預算追加案！1500億經費「一毛未刪」

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▲立法院三讀通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，院長游錫堃敲槌。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長游錫堃敲槌三讀通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情造成之衝擊，立法院會8日三讀通過紓困條例特別預算追加案，將既有的600億元特別預算提高到2100億元，追加的1500億元經費一毛未刪。

因應新冠肺炎疫情升溫，立法院會於上月21日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，將既有的600億元特別預算提高到2100億元，作為追加預算案的法源依據。

隨後，行政院會於上月23日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，編列追加預算1500億元，主要內容包括防治經費165億元、紓困及振興經費1335億元，歲出所需財源1500億元，全數以舉債支應，實施期程自民國109年1月15日至110年6月30日止，並請立法院審議。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會上月30日召開聯席會議，初審通過追加「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」1500億元，一毛未刪，將提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。

立法院長游錫堃7日下午2時30分召集朝野協商，國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團等在野黨均支持追加紓困振興特別預算，但也積極爭取通過各項主決議，敦促政府在執行時應揭露資訊，建立管考機制，協助民眾渡過難關。

協商歷經約兩個半小時後，決議於8日院會中處理時，非保留部分，宣讀後均予以通過；保留部分處理前，各黨團推派3位代表發言，發言順序為時代力量、民眾黨、國民黨、民進黨黨團輪流交叉發言，每人發言時間為3分鐘，發言完畢後，各案均不再發言，進行處理。此外，會中也決議，法案完成三讀後，各黨團同意不提出復議。

立法院會8日正式三讀通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，將既有的600億元特別預算提高到2100億元，追加的1500億元經費一毛未刪，獲得朝野黨團一致支持，全案經立法院三讀通過後實施。

此外，立法院會也通過時代力量黨團多項主決議提案，內容包括時代力量黨團所提，建請金管會禁止銀行體系對2016年5月20日後新增的違建工廠進行紓困放貸、建請相關單位於疫情嚴重時，視實際情形協助才藝補習班申請紓困，以及建請經濟部建立查核機制，確保無未登記工廠申請相關補助等。

另外，經濟部應明定2016年5月20日以後新增之未登記工廠，不得申請經濟部與其他相關單位之防疫紓困振興相關獎勵、補助、優惠信用貸款，同時，經濟部應會同相關機關，建立完整查核機制，確保沒有新增未登記工廠，仍申請並享有我國政府防疫紓困振興相關優惠或補助之情事。

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