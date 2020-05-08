對抗新冠肺炎！提升自體免疫力　防疫升級

▲面對疫情，林依婷營養師建議在日常生活中做好體內環保、提高免疫力。

【企劃特輯】

全球蔓延肆虐的新冠肺炎病毒至今仍未趨緩，在疫苗及治療藥物上市前，平常除了要勤洗手、戴口罩，身體免疫力的強弱更是戰勝病毒的關鍵喔！讓營養師教你健康三部曲，在日常生活中做好體內環保，輕鬆提高免疫力！



該怎麼動？原來動起來也有大學問



研究指出，規律適度運動可提升免疫功能，比不常運動的坐式生活者較不容易發生上呼吸道感染，但長期從事高強度或是單次長時間高強度運動反而容易導致免疫功能受到抑制。林依婷營養師建議，可搭配衛福部建議「運動原則531」以維持每周運動5次、每次運動至少３０分鐘、心跳速率每分鐘達到110次以上，簡單測量心跳的方法就是評估運動時喘的程度，做到感覺有點喘但還是可以說話就是適當的運動強度，例如:輕鬆游泳、快走、騎單車等，別忘了運動前先做10分鐘的暖身以及運動後的緩和運動，維持規律運動習慣有助於增強免疫力。且在運動前中後，須少量多次的補充水分及電解質，才有利於新陳代謝，強健免疫功能。





你是缺水族嗎？提升免疫力就要補水補好菌！

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上班族大多數是缺水族，有的人是忙到忘記喝水，有的人則是因為不喜歡白開水的淡而無味，便以咖啡或茶來取代，長久下來對健康就會產生不良的影響。柳雱邁小兒科診所院長柳雱邁醫師建議，人體內有70%都是水分，適當補充水分維持身體機能恆定是一件很重要的事。建議成人日飲2,000 C.C，維持身體機能穩定，若想補充水分但又不喜歡喝水沒味道，可以考慮選擇添加日本專利L-137植物性乳酸菌且具有等滲透壓特性的補給飲料。等滲透壓飲品可讓身體細胞較容易吸收水分及電解質；而適量補充有益健康的乳酸菌，則可調節生理機能、增強體力。L-137乳酸菌性質穩定，將其添加至健康補給飲料中，飲用時即可同時補充水分、電解質和優質乳酸菌，讓你輕鬆喝又無負擔。





別欠睡眠債 享受優質睡眠



要現代人早早上床休息真的很難，不是熬夜加班就是上網追劇，總是捨不得放下手機關電腦！但是睡眠與免疫力的關係是密不可分的，睡眠不足免疫力便會下降。優質的睡眠，除了考量睡眠時間長短之外還包含了睡眠品質的好壞，也就是深眠期的比例是否足夠。只有深眠才有助於消除疲勞，若整晚都處於淺眠狀態，即便睡的再多也是徒勞無功，無法有效提高身體免疫力。想要進入深度睡眠，腦內的松果體就需要釋出大量的褪黑激素，但光線刺激會抑制褪黑激素的分泌，因此睡前要避免使用3C產品並將房間燈光調暗。褪黑激素的產生，乃是先由色胺酸製造出神經傳遞物質血清素，血清素再進一步轉換成褪黑激素。但色胺酸是一種人體無法自行合成的必需胺基酸，只能藉由食物中來攝取。因此在日常飲食中，也可多選擇富含色胺酸的食物例如：雞蛋、牛奶、全穀類食物、櫻桃、堅果等。規律適度的運動、充足的水分與乳酸菌的補充、擁有充分的好眠，才能保持身體的免疫力，對抗病毒！







林依婷 營養師

學／經歷

臺北醫學大學 保健營養學系研究所就讀中

中國文化大學 食品暨保健營養學士

目前於陳宏麟診所任職營養師



專長

疾病營養、食物烹調、體重管理、運動營養