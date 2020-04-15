這段時間保護自己可勤洗手外　專家推薦 「蜂蜜+菊花」飲品為好選擇

▲台日聯合研究發現，菊花萃取物含有的化合物，能有效提升保護力，替健康多一道守護防線。（圖／pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

因應現今外在環境的變化，也有一派學者朝著「以日常飲食提升保護力」的方向，提出不少建議。近日就有學者發現，平日裡人們視為飲料的花茶，能對人體產生正面影響。

根據近期《ETtoday新聞雲》曾報導，國內藥學系專家長期與日本醫界合作，菊花萃取物含木犀草素、綠原酸、黃酮類，具有提升保護力功能。在實際應用上，專家表示，現代中醫師也常以菊花茶來調節生理機能，健康維持，顯見對人體益處。

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若想在家沖泡菊花茶，每次沖泡用250c.c.沸水，加入5枚菊花，杭菊或黃菊皆可，看到茶水漸漸變為黃色，就是熱萃取物出現，每天可以喝2至3杯。不習慣單喝花茶的人，往往會選擇加糖提味，不過若是手邊剛好有蜂蜜，也是不錯選擇。

▲在傳統中醫看來「清熱退火」的菊花，現也被不少中醫師用來調節生理機能。

《ETtoday健康雲》2019年12月也報導，蜂蜜不僅可促進新陳代謝，還兼具一些潤喉功能。除了戴口罩、勤洗手，若想在日常生活樹立另一道保護，沖泡菊花茶搭配蜂蜜，不僅能解渴潤喉，淡淡花香與蜜香，也能讓人在緊繃的期間，調整體質、提升保護力，讓身心得到暫時的舒緩。

▲滋豐味美的蜂蜜不僅能做提味用，其成分也被醫師認為潤喉或促進新陳代謝。

但有鑒於蜂蜜並非人人適合飲用、食用，專家也特別提醒，若讓1歲以下的小孩食用，恐有肉毒桿菌中毒的風險。

當前的飲食指南若有機會固然可以試試看，但忙碌的學生、上班族往往沒時間到市場選購菊花、蜂蜜回家沖煮，所幸在台灣，每走幾個街口就有一家便利超商，像是7-11通路幾乎都有販售的蜂蜜菊花茶，就適合想要藉由飲食強化保護力的外食族。免除另外採買、接觸他人風險，通勤路上買早餐時，隨手就能拿一罐，為身體補充正面元氣。





▲台灣便利超商密度極高，若不方便自己沖泡菊花茶，超商也有現成的品項可買。