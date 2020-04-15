　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這段時間保護自己可勤洗手外　專家推薦 「蜂蜜+菊花」飲品為好選擇

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼武漢肺炎,新冠病毒,新型冠狀病毒,COVlD-19,菊花,蜂蜜,免疫力。（圖／pixabay） 

▲台日聯合研究發現，菊花萃取物含有的化合物，能有效提升保護力，替健康多一道守護防線。（圖／pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

因應現今外在環境的變化，也有一派學者朝著「以日常飲食提升保護力」的方向，提出不少建議。近日就有學者發現，平日裡人們視為飲料的花茶，能對人體產生正面影響。

根據近期《ETtoday新聞雲》曾報導，國內藥學系專家長期與日本醫界合作，菊花萃取物含木犀草素、綠原酸、黃酮類，具有提升保護力功能。在實際應用上，專家表示，現代中醫師也常以菊花茶來調節生理機能，健康維持，顯見對人體益處。

請繼續往下閱讀...

若想在家沖泡菊花茶，每次沖泡用250c.c.沸水，加入5枚菊花，杭菊或黃菊皆可，看到茶水漸漸變為黃色，就是熱萃取物出現，每天可以喝2至3杯。不習慣單喝花茶的人，往往會選擇加糖提味，不過若是手邊剛好有蜂蜜，也是不錯選擇。

▲▼武漢肺炎,新冠病毒,新型冠狀病毒,COVlD-19,菊花,蜂蜜,免疫力。（圖／pixabay）

▲在傳統中醫看來「清熱退火」的菊花，現也被不少中醫師用來調節生理機能。

《ETtoday健康雲》2019年12月也報導，蜂蜜不僅可促進新陳代謝，還兼具一些潤喉功能。除了戴口罩、勤洗手，若想在日常生活樹立另一道保護，沖泡菊花茶搭配蜂蜜，不僅能解渴潤喉，淡淡花香與蜜香，也能讓人在緊繃的期間，調整體質、提升保護力，讓身心得到暫時的舒緩。

▲▼武漢肺炎,新冠病毒,新型冠狀病毒,COVlD-19,菊花,蜂蜜,免疫力。（圖／pixabay）

▲滋豐味美的蜂蜜不僅能做提味用，其成分也被醫師認為潤喉或促進新陳代謝。

但有鑒於蜂蜜並非人人適合飲用、食用，專家也特別提醒，若讓1歲以下的小孩食用，恐有肉毒桿菌中毒的風險。

當前的飲食指南若有機會固然可以試試看，但忙碌的學生、上班族往往沒時間到市場選購菊花、蜂蜜回家沖煮，所幸在台灣，每走幾個街口就有一家便利超商，像是7-11通路幾乎都有販售的蜂蜜菊花茶，就適合想要藉由飲食強化保護力的外食族。免除另外採買、接觸他人風險，通勤路上買早餐時，隨手就能拿一罐，為身體補充正面元氣。

這段時間保護自己可勤洗手外　專家推薦 「蜂蜜+菊花」飲品為好選擇（圖／資料照）

▲台灣便利超商密度極高，若不方便自己沖泡菊花茶，超商也有現成的品項可買。

ET快訊
開600萬瑪莎拉蒂載女友買星巴克撞翻貨車！輔大男嚇傻：我綠燈
熊熊「0857特斯拉新歡男」富二代身分起底！比中指用胸肌撞人
WHO稱與台長期交流！與會專家揭「歧視證據」狂打臉：笑死人了
狠殺「小燈泡」竟逃死！王景玉無期徒刑定讞
最新2確診足跡曝光　「明知故犯條款」網困惑：海龜沒事我們費用
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

檸檬、蜂蜜治感冒？專家析「各自功效」有差...你也常喝了求心安？

秋冬狂咳嗽！醫曝「蜂蜜＝天然止咳藥」超潤肺：1族群喝了恐中毒

防疫還是要美美的！「漫雲思境」引進PLT凍晶技術　雷射復原期有望縮短一半

國外好野人也來買！高雄農16特區「最高摩天豪宅」李天鐸操刀　釋出最後珍稀席位

徵城堡主人！超美千坪「歐風莊園」開價億元　吸引民宿餐廳、私人招待所進駐

防疫還是要美美的！「漫雲思境」引進PLT凍晶技術　雷射復原期有望縮短一半

年後飲食回歸大作戰！Simple-Fit席捲IG　小七「夾心土司」一片難求

防疫還是要美美的！「漫雲思境」引進PLT凍晶技術　雷射復原期有望縮短一半

用味蕾重新認識福島！草莓、番茄、香菇隨採隨吃　大啖縣民也愛的平價燒肉

《保護地球・缺你不可》黃信堯拍紀錄片幫觀眾「放慢腳步」　用鏡頭反思環境問題：人類發展得太快速

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

兒子要急診！心急男頻闖紅燈違規 暖警攔查...下秒「霸氣開道」幫送醫

翁章梁攜手中科院　爭取首座國家級「無人機學院」

首波藝文紓困申請共7658件！「2.0方案」5月初公告開放線上辦理

獨／拍賣東港第一鮪明天登場…撈黑金財　直播主搶先24hr今天就開賣！

PTT鄉民救台灣！莊人祥曝給WHO警告信源頭：網友PO文武漢疑似不明原因肺炎

酒店女公關感染源追查中！　採檢21人「18人是職場接觸者」

開館150周年館慶停擺：回顧大都會博物館前十大人氣展

新零售業時代來臨！外送平台首創「虛擬超市」　生鮮、日常品20分鐘送到家

雨天用差點悶死！大晴天再戰口罩套…結局還是GG　他嘆：佩服戴得住的人

慶祝台灣「0確診」　彰化窯烤限定PIZZA瘋狂66折大降價

屏科大養殖系研發海藻修護膏　挺屏東醫院第一線醫護人員

玩具掉在泳池裡...怕水阿金嚇到後退2步　哭著找馬麻：救命！

幼稚園女老師不滿工資太低　「甜粥中投毒」洩憤…5歲男童無辜喪命！

龔明鑫爆氣！轟國民黨：年收200萬者「我們要紓他什麼困？」

第2季優於第1季！開發金拚轉虧為盈　經營團隊仍具信心

藝文紓困補助何時領到？鄭麗君：資料備齊「即時領款」

運用報廢消防水帶打造無人機訓練場　提升台南科技救災戰力

翁章梁攜手中科院　爭取首座國家級「無人機學院」

首波藝文紓困申請共7658件！「2.0方案」5月初公告開放線上辦理

獨／拍賣東港第一鮪明天登場…撈黑金財　直播主搶先24hr今天就開賣！

天母國60年老透天成交價近2億　房仲：危老改建「拉抬」身價

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

長大才知道親子丼「超殘忍真相」　網驚呆

武漢人不喜歡就不用！釋昭慧：終止不當疫名

10例感染源不明本土案例　醫示警：暴風雨前的寧靜！

旅美30年夫妻一天隔離檢驗費曝光

「兒童口罩4尺寸」一張圖看差異在哪！僅小童立體口罩可網路買

快訊／新冠肺炎再添2例「全境外移入」

阿滴為何由紅轉黑？　網揭「3大爭議點」成致命原因

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

今開始飆30度「周五雨區曝」　下波再變天降溫時間出爐

反擊譚德塞！聶永真曝餘款走向

WHO13點聲明回應台募資廣告　外交部回應

最新2確診足跡曝光　網議明知故犯

更多熱門

相關新聞

WHO13點聲明回應台募資廣告　外交部回應

WHO13點聲明回應台募資廣告　外交部回應

紐約時報刊登台灣民眾募資的廣告，內文提及台灣被世衛（WHO）拒於門外，WHO大動作提出13點聲明強調數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。外交部國際組織司司長陳龍錦今（15）日出席中央流行疫情指揮中心記者會回應，台灣參加WHO仍相當有限，不但技術性會議遭拒達七成，甚至無法認證台灣製造疫苗，種種跡象顯示台灣人民人權遭受損害。

米其林餐廳Hakkasan因疫情關門

米其林餐廳Hakkasan因疫情關門

華航紐約返台CI011增至12人確診！

華航紐約返台CI011增至12人確診！

快訊／新冠肺炎再添2例「全境外移入」

快訊／新冠肺炎再添2例「全境外移入」

新冠疫情台灣0確診再繼續？　指揮中心14時說明

新冠疫情台灣0確診再繼續？　指揮中心14時說明

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19菊花蜂蜜免疫力

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

何妤玟產後暴肥10kg遭尪偷拍「走山照」

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面