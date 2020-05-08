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吉林一「公安局洗衣工」染疫！發病前工作多天…感染源不明

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▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲新冠肺炎傳染性極強。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛生健康委員會5月8日通報，5月7日0-24時，大陸新增確診病例1例，為本土病例，由吉林省上報。患者是舒蘭市人，女，45歲，為舒蘭市公安局洗衣工。流行病學調查顯示，她發病前上班多日，且感染源不明。

5月7日0-24時，吉林市新增本地確診病例1例。官方公布的行動軌跡顯示，確診女患者是舒蘭市公安局洗衣工，住址為舒蘭市北城街道供銷聯社住宅樓，4月23日至24日乘自家車在舒蘭市公安局上下班。

4月25日10時，她與丈夫開自家車到舒蘭市建馨園萬家福超市（舒蘭市站前路737號附近）買菜（二人均佩戴口罩），隨後乘自家車去母親家（舒蘭市建馨園社區）就餐。

4月26日至30日乘自家車在舒蘭市公安局上下班，30日16時乘自家車去母親家，19時乘自家車去盛鑫附近金牛大藥房（舒蘭市四道半街）購買藥物（佩戴口罩），後返回家中。

5月1日至2日居家未外出，5月3日至6日乘自家車去母親家居住未外出，6日8時從母親家步行去舒蘭市人民醫院就診並留觀，7日確診為新冠肺炎確診病例（普通型）。

該病例無省外居住史、活動史，暫時未發現境外、重點省份返吉人員接觸史。官方急呼，在以上過程中與該病例有過密切接觸的人員，及時與當地疾病預防控制中心聯繫。

►戴口罩也要記得保養

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