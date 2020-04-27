專家秀「獨門撇步」收服挑食兒　魔法食材「加一片」提升美味又補鈣

▲每個家庭有不同的教養方式，但爸媽們共同的地雷一定有「挑食」這一項。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

看到孩子挑出不喜歡的食物，爸媽又怒了嗎？其實就連大人也有不喜歡吃的食物，雖然不想強迫孩子，卻又擔心小孩會營養不均衡，甚至錯過生長發育的黃金時刻。日前親職專家魏瑋志「澤爸」就在粉絲專頁大方分享讓孩子不挑食的祕訣，原來只要透過簡單「提升孩子吃的意願」的秘訣，竟然就能讓孩子乖乖吃下原本挑食的食物，堪稱解救父母又不傷親子感情的神奇魔法。

過度強迫恐生厭惡感 增加想吃的慾望是關鍵

澤爸表示，「孩子挑食」不只是家長最常詢問的問題，自己作為一個父親的角色，也常常會面臨到這個考題。「透過權威式的方式強迫孩子進食，可能加重孩子的厭惡。」因此，澤爸更建議家長透過替換食材、提升孩子的食慾，進而鼓勵孩子進食，同時也能讓爸媽在教養的路上更有信心。

挑食兒秒吃妙招看這裡 起司竟成魔法食材

究竟親職專家澤爸有哪些讓孩子不挑食的魔法？那就是在烹調時加入提升孩子食慾的食材，澤爸表示，這個魔法，說穿了也不是什麼秘密，而是洞悉孩子的喜好，在他們不愛吃的食物上，添加提升味蕾層次、至少願意吃進肚的食材，這些食物可以是海苔、肉鬆、水果……等。 而澤爸家的魔法食材就是起司。首先，澤爸會先將絞肉摻雜孩子不愛吃的紅蘿蔔與碗豆，包成肉丸，再緊緊塞滿青椒內部，最後在外頭蓋上一片起司，放進烤箱。沒想到料理一端上桌，孩子不但整盤吃光，還說：「這些東西我都不喜歡吃，但是每樣都好好吃喔。」

不僅僅是日常的便當，晚餐時，如果有孩子不愛吃的南瓜，只要鋪上大小剛剛好的起司一起烘烤，一樣會被孩子掃個精光。每次下午茶點，只要準備簡單的烤吐司加上起司，再淋上美乃滋，就能讓孩子吃得津津有味。澤爸表示，別小看一片起司，它符合1.3：1黃金鈣磷比，能使鈣質的吸收率更好，幫助孩子成長。



▲親職專家澤爸透過起司入菜，降低孩子挑食機率。（圖／翻攝自澤爸臉書粉絲專頁）

起司學問大 挑選來自紐西蘭新鮮牛乳製成

澤爸也提醒，市售起司種類多，片狀起司比較符合孩子胃口、又能補充鈣質。如果家長不知道怎麼挑選，他也建議以「鮮。鈣。念」原則進行挑選。澤爸表示，市面上多有使用奶粉、奶油製作的起司，但購買時可盡量選擇以「新鮮牛乳」為原料的起司，並選擇擁有天然放牧環境的乳源，像紐西蘭乳源，就能以接近自然的方式產出高品質的新鮮牛乳。



▲澤爸挑選起司的原則「鮮。鈣。念」，首重應注意起司的原料及1.3：1黃金鈣磷比。（圖／翻攝自澤爸臉書粉絲專頁）

下次家長們碰到孩子挑食時，別忘了澤爸分享的小秘訣，相信挑對食材、挑對起司，就能讓餐桌不再變成戰場。讓孩子不但能攝取均衡的營養，更讓三餐成為全家最幸福的時刻。