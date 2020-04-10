想喝你只想喝你！國民男友許光漢代言黑松茶尋味新品「贅沢煎茶」　有你更回甘

▲黑松茶尋味推出新品「贅沢煎茶」。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

「想見你只想見你，未來過去，我只想見你！」2020最強台劇《想見你》引爆話題，其中男主角許光漢從開朗青年李子維演到深情守候多年的「老子維」，虐心劇情配上百變演技擄獲粉絲芳心。今年黑松茶尋味就找來「國民男友」許光漢擔任品牌代言人，並在4月17日起陸續曝光宣傳廣告，要用許光漢燦爛笑容搭配贅沢煎茶的甘甜，溫暖所有消費者的心。

▲「國民男友」許光漢代言黑松茶尋味。（圖／品牌提供）

伴隨著許光漢的溫暖笑容，致力於帶給消費者優質茶飲的黑松茶尋味，也推出以靜岡一番茶及宇治煎茶融合而成的新品「贅沢煎茶」。所謂的靜岡一番茶代表指摘採於每年春天初冒的茶葉，能喝到茶最鮮甜的滋味；而宇治煎茶則是精選日本一府三縣產地，沿襲日本經典製茶法製作，擁有清新茶香，口感順口不苦澀，兩者融合出來的「贅沢煎茶」，無糖、無添加香料呈現出順口而甘甜、如同現摘、現泡茶葉的口感，令人愛不釋手。

▼沿襲日本經典製茶法的宇治煎茶。



▼茶湯顏色明亮且喉韻甘甜。（圖／記者周宸亘攝，下同）

談到「贅沢煎茶」最特別的地方，除了100%選用日本茶葉以外，更採用溫差萃取工法以「高溫萃取」宇治煎茶香氣、「低溫凝聚」靜岡煎茶鮮甜滋味，完美結合兩種煎茶的優點，打造出香中帶韻的豐富層次、甘之如飴的鮮甜口感，享受到屬於最優質茶葉的原始風味，連許光漢初嚐都忍不住大聲讚嘆，「Zeitaku（贅沢）！」，不管搭配什麼點心，都能瞬間感受到高級的氣氛。

為什麼這次的新品叫做「贅沢煎茶」呢？所謂的「贅沢（Zeitaku）」在日文意指高級、奢侈的意思，以兩種煎茶配合特殊工法，絕對是最頂級、奢華的享受，讓消費者能享用到茶葉最原始的風味，再搭配上代言人許光漢的甜味，絕對是在2020年最「贅沢」的享受。想要深陷贅沢煎茶以及許光漢的風暴魅力中嗎？從4月8日起在四大超商就能以22元新品嚐鮮價，體驗如同飛往日本品茶的高級享受。

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▼搭配簡單點心就有到日本品茶的感覺。