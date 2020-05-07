錯誤的1968APP比不用更可怕　台南藍軍全力挺綠營市長黃偉哲

▲台南市議會國民黨團全力挺黃偉哲市長的建議，請中央將台南市24處景點從1968APP中除名，請蔡英文政府給台南人一條生路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受疫情影響，台南市指標的五星大飯店大億麗緻都倒閉，還有84家廠商1284人正在休無薪假，台南市議會國民黨團全力挺黃偉哲市長的建議，請中央將台南市24處景點從1968APP中除名，因錯誤的APP比不用APP更可怕，請蔡英文政府給台南人一條生路。

台南市議會國民黨團書記長王家貞表示，府城台南不只有古蹟，好山好水更深受遊客喜愛，但自從新冠肺炎疫情發生以來，台南市在清明連假先是有4個景點被國家警報點名，51連假蔡英文政府又推出1968APP，結果有31處上榜，甚至連晚上都有熱點，執政的民進黨，難道不知這些旅遊點名對地方業者傷害非常大？看看墾丁慘況，難怪黃偉哲市長會嗆中央『台南跟你有仇嗎？』、『是看見阿飄嗎？』。

王家貞說，台南市府資料顯示還有84家廠商，1284人正在休無薪假，蔡英文政府發旅遊警報卻沒徵詢地方政府意見，對地方觀光傷害很大，連五星級大億麗緻都撐不下去，錯誤的政策比貪汙可怕，錯誤的1968APP比不用APP更可怕。

蔡育輝議員指出，民進黨中央粗糙又不準確的國家級警報和1968APP，讓台南市整體觀光形象遭受嚴重打擊，蔡英文政府應『加倍補償』，補助行銷推廣台南的觀光費用，洗刷台南觀光無端遭汙名化的傷害，並立刻刪除台南市被點名的景點。

這幾天基層鄉親為了領蔡英文政府1萬元紓困金被百般刁難，民進黨中央難道沒看到不公平的紓困政策，已引爆天怒人怨，百姓口袋空空，蔡育輝要求蔡英文政府趕緊發現金券，不要逢馬必反，全民都支持發放現金消費券，為什麼民進黨卻跟民意唱反調，對於現在因申請紓困引起的民怨，民進黨應該對沒有加保民眾從寬解釋，不要百般刁難辛苦的基層鄉親。

國民黨團再強調，現在民怨已遍地開花，請民進黨政府體恤民意苦民所苦，加倍補償台南鄉親，支持黃偉哲市長刪除不準確的旅遊警示，因為錯誤的1968APP比不用APP更可怕。

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