台南安平超商前開轟路人　槍手落網辯稱：啊！我認錯仇人

記者林悅／台南報導

台南市安平區安平路全家超商外，7日凌晨發生槍擊案，1名歹徒駕車在超商外，向一名「路人」開槍，隨即馬上駕車逃逸，台南市警四分局據報線追緝，下午將開槍的劉姓男子查緝到案，劉嫌初步向警方辯稱，是認錯「仇人」而開槍，全案由警方調查偵辦中。

▲台南市安平區安平路全家超商外發生槍擊案，幸無人傷亡，市警四分局緝獲開槍犯嫌劉姓男子，起獲毒品及2把改手槍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局7日凌晨接獲民眾報案稱，安平區安平路426巷口全家超商外發生槍擊案，警方到達現場，犯嫌已逃逸無蹤，經通報偵查隊及鑑識小組前來封鎖現場並釐清相關案情，現場拾獲彈殼一枚，市警四分局長蔡進閲立即指示成立專案小組全力追查犯嫌。

初步了解犯嫌疑似凌晨0時許駕駛一台轎車，並停在超商外，不久即在車內朝目擊者身旁開了一槍，隨即逃逸。該名歹徒槍擊對象疑是目擊者，警方經帶同目擊者協助調查，並調閱相關監視影像過濾追查，鎖定犯案車輛，查出33歲劉姓男子涉有重嫌。

警方於下午2時在北區某汽車旅館埋伏，並逮捕劉嫌到案，經劉嫌同意搜索，於其隨身物品內發現二級毒品，並帶同警方於北區某處路旁停放之機車置物箱內，取出改造槍枝2把（含作案槍枝）、子彈23顆、槍枝零組件一批。

警方初步調查，劉嫌與被害相互不認識，劉嫌稱誤認仇人才開槍，惟開槍示警等實際案情詳情，正由警方查證釐清調查中。

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