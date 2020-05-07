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紓困金1萬元大家都想要　「不領白不領」開雙B的人也來申請

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▲紓困金請領一團亂，許多台南市民對請領辦法搞不清楚，連開雙B車子的民眾也來請領，令承辦人員相當無奈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲紓困金請領一團亂，許多台南市民對請領辦法搞不清楚，連開雙B車子的民眾也來請領，令承辦人員相當無奈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情，行政院則加碼提供1萬元急難紓困金，5月6日起開始申請，許多民眾對紓困金的申領辦法仍是霧煞煞，許多民眾也不停湧入各區公所洽領，其中北台南地區竟有開雙B的民眾，也跑來請領1萬元，當獲知資格不符時，竟嗆「不請白不請」，令承辦人員相當無奈。

紓困金請領一團亂，民眾對請領辦法搞不清楚，跑去區公所申請，才知需要準備申請書暨個案認定表、存簿或存摺內頁影本、其他證明文件（如從事工作受疫情影響的證明等），更多是不符資格無法請領者，引起很大民怨。

台南市政府為此，7日在各區公所紛紛舉辦急難紓困方案說明會，希望讓民眾了解這項政府「德政」。台南市長黃偉哲則親自出席南區區公所的急難紓困方案說明會，黃偉哲說，經過6日第1天的無保紓困申請，經過申請審核之後，第1批通過發放1萬塊錢紓困金的部分全市總共有50件，當然是先審過的先發放，這50件都是台南37個區公所大致審查，因為這些民眾，他們所準備的資料都很齊備，包括所得、包括存摺，還有包括切結書，二本的切結書都已經齊備了，經過社會課跟區公所的人員審查之後通過，所以今天就通知部分的當事人來南區區公所，來領取紓困金，那也證明了這個紓困金是真的、不是假的，是看得倒也吃得到的。

▲紓困金請領一團亂，許多台南市民對請領辦法搞不清楚，連開雙B車子的民眾也來請領，令承辦人員相當無奈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲強調，市府會加速審查，一通過隔天就可以領到1萬元。

黃偉哲說，如果文件還沒有齊備的，甚至就是說他只帶身分證、印章，當然有一些查證的過程，那可能就陸陸續續發。7日是第一批，不是唯一的一批，也不是最後一批，所以陸陸續續審查通過的部分，市府會陸陸續續發放1萬塊錢的紓困金，證明了行政院長蘇貞昌所提示的紓困金要從速、從輕、從寬，這部分台南市大概做到了，因為這個是救急，所以當做急救來處理，因為紓困對於民眾來講是很重要的，所以對於民眾的紓困，市府動員了所有公所的人員，然後集中收件、集中處理、連夜審核、加班審核，通過的部分文件、證件還有存摺，這些通過的部分，市府先通過多少就先送多少，不會等到所謂審完了3天、5天、1個月、2個月才發放，因為這樣就來不及了，市府是以急救的精神來處理這次救急的事件，希望說民眾能夠感受到。

黃偉哲說，事實行政院蘇院長所提出的這個專案，各地方政府第一線的人員，有時也會因民眾證件不齊備，民眾也會要求很多，但市府要求所有承辦人員，要求他們都能夠忍讓，有時候民眾因為急，所以說有時候比較粗言的話都要忍耐，能夠讓民眾能早點領到就好，今天是第一批，還會陸陸續續在審，市府每天審查通過第2天就發，審查通過第2天就發。

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