台無法參與世衛大會　國台辦：責任完全在民進黨政府

▲台灣極力爭取參與世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

美國近期在國際上不斷為台灣發聲，極力爭取加入世界衛生組織大會（WHA）。對此，國台辦發言人馬曉光今（7日）回應，「美國有人公然支持台灣加入世界衛生組織，是將防疫議題政治化，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，我們堅決反對。」

馬曉光說，近一段時間，民進黨政府和台獨分裂勢力炮製各種藉口，炒作所謂台灣參與世界衛生組織議題，企圖利用疫情趁火打劫，在國際上挑戰一個中國原則。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

對於上述情況，馬曉光進一步指出，「我們已多次就此表明嚴正立場。台灣是中國不可分割的一部分，這是任何人任何勢力都無法改變的事實。」包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際文件，都明確無誤地確認中國對台灣的主權。1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

我外交部發言人歐江安4月18日曾嚴正重申，聯合國大會第2758號決議，以及WHA第25.1號決議僅處理「中國代表權」問題，與台灣沒有關係。此二決議也沒有賦予中國在國際場合代表台灣人民的權利，世衛組織應當讓台灣參與該組織和世衛大會。

對此，馬曉光回應，「1971年第26屆聯合國大會通過2758號決議，承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。」這從政治、法律、程序上徹底解決中國在聯合國的代表權問題，台灣是中國的一部分，根本不存在台灣加入聯合國的問題。

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）與中國國家主席習近平。（圖／路透）

馬曉光稱，台灣參與國際組織活動，包括世衛組織活動必須按照一個中國原則來處理。聯合國多次重申，將堅持按照聯大2758號決議處理台灣問題。「世界衛生組織作為主權國家組成的聯合國專門機遵守聯大決議，世衛大會25.1號決議重申了聯大2758號決議，這都是鐵的事實，不容置疑。」

對於台灣極力爭取加入世衛大會，馬曉光表示，「民進黨政府頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨政府。」利用新冠肺炎疫情一再炒作參加世衛大會問題，不是真正關注公共衛生問題，而是出於政治圖謀。