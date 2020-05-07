綠民調「最需更換內閣」陳明通上榜　陸委會：虛心受教

▲陸委會主委陳明通在武漢包機事件中，因「小明的故事」惹議。圖為陳明通出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

綠營智庫今天發布最新民調顯示，民眾認為520後最需更換的內閣部會首長分別為國防部長嚴德發9.9%、內政部長徐國勇7.6%與陸委會主委陳明通4.8%。對於長官被點名，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天回應「我們會虛心受教」，並強調委員會將持續依照總統的指示，推動既定的兩岸政策。

邱垂正在今天下午召開的記者會上表示，社會各界針對兩岸關係，或是陸委會的相關民調，「我們都加以重視，也會虛心受教。」

▲武漢台商專案包機返台，穿藍色隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

對於未來兩岸政策的推動，邱垂征說，陸委會將持續觀察台灣的民意，依照蔡英文總統的指示，以及我們確定的兩岸政策持續來推動 。

據了解，該民調係由凱達格蘭基金會、新台灣國策智庫所發布，全名為「520蔡英文總統就職 總統、閣揆與主要部會首長施政總體檢與防疫表現滿意度」民調，有效樣本為1075人，採電話調查方式，訪問戶籍於台灣地區20縣市且年滿20歲以上的民眾。

數據顯示，蔡英文滿意度74.5％、行政院長蘇貞昌滿意度68.9％皆創新高，另內閣名單中前三名分別為衛福部長陳時中93.9％、交通部長林佳龍66.2％、外交部長吳釗燮54.6％。

而最需更換的內閣部會首長分別為國防部長嚴德發9.9%、內政部長徐國勇7.6%與陸委會主委陳明通4.8%。報告稱，三人分別因磐石艦疫情、警政署人事案與陸配包機返台等事件造成輿情反彈。

►「即日起，我退出老化黨。」