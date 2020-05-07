對岸阻我參加WHA　邱垂正：證明陸方以政治干預健康人權

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

世界衛生大會（WHA）將至，對於陸方宣稱因欠缺「一中原則、九二共識」，台灣無法參加相關活動，大陸外交部發言人華春瑩甚至說，已對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排，我陸委會發言人邱垂正今天抨擊，這證實了中共是以政治手段，干預健康人權，更違反WHO的憲章，剝奪台灣人民的權益。

邱垂正表示，這個月中旬，WHA即將開會，站在台灣的立場「健康是基本人權」，惟中共長期以政治主張，阻撓我參與世界衛生組織（WHO）及其相關活動，漠視台灣人民長期以來的權利和期待。

▲世界衛生大會(WHA)。（示意圖／翻攝自WHO官網）

他繼續說，台灣醫藥衛生的專業能力跟成績，備受國際的高度肯定和支持，而WHO是專業的國際組織，應守護民眾的健康安全，不應受單一國家政治主張的操作。邱垂正強調，台灣的民選政府才有權代表台灣，因此政府會與國際社會繼續合作，並與WHO方面持續交涉。

據了解，大陸外交部發言人華春瑩昨天表示，在「符合一個中國原則的前提下，中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。」

對此，我外交部發言人歐江安今天稍早也駁斥，表示對岸的說法根本「一派胡言。」她說，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2300萬人民，「台灣人民的健康人權，由我國政府來守護」，中國大陸無權代勞，更沒有立場來說三道四。

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