花蓮市公所開第一槍！暫停辦理萬元紓困補助　「等正式公文明確指示」

▲民眾申請紓困。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳羿妏／花蓮報導

行政院推出萬元紓困補助6日上路後，因申請程序複雜被民眾罵翻，下午緊急開記者會改為「只要帶身分證、簽切結書就能申請」。不過，花蓮市公所7日向《ETtoday新聞雲》表示，目前尚未收到正式公文，預定收件日期將延至5月11日起才會受理，等待地方政府給予明確的標準指示，這也是全國公所暫停辦理萬元紓困的首例。

田姓承辦人員向記者表示，6日上午約有700多名民眾前來公所詢問，而現場的確有部分民眾因為拿不出相關文件，爆發不少民怨，此外因上午中央說需要提供109年1月至4月存簿資料，下午卻改為只帶身分證與切結書即可，覺得「民眾這樣奔波很辛苦」。

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▲6日下午政策緊急轉彎。（圖／行政院提供）

田姓承辦人員指出，雖然目前預計延至下週一5月11日才受理，不過民眾若這兩天有前來繳交資料，公所照樣受理，但只怕正式公文還沒下來，到時候這些民眾會需要多跑一躺來補齊其他文件，相反地，這兩天若縣府有給出明確標準、正式公文後，公所便能有依據受理民眾申請，而民眾也能清楚繳交須給的資料。

最後，田姓承辦人員也說，這次紓困補助準備資料繁雜，舉例像是「家戶內的存簿」，她認為不可能每個人都知道自己家人有多少個帳戶，一下子要全部拿出來確實不容易，另外審查標準應該要有「完整配套措施」，這樣民眾才能清楚申請方式。

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