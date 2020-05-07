劍青檢改籲修監護年限　不要偷渡陪審制

▲劍青檢改呼籲修法提高監護年限，並認為此案判決與是否採陪審制無關（圖／翻攝劍青檢改網站）

突發中心／台北報導

由基層檢察官組的劍青檢改，今天就殺警案發出聲明，希望立法院盡快修法，將現行刑法規定施以監護最高僅有五年拉長期限，同時呼籲民間司改會立場一貫，不要利用殺警判無罪的民憤偷渡陪審制。

檢青檢改聲明如下：

一、本次嘉義地院判決殺警被告無罪，引發民憤，但根源問題是刑法保安處分規定太過老舊，監護上限只有五年，法官「巧婦難為無米之炊」。美國加州對無罪的殺人精神病患，可以判送精神病院同等法定最重本刑，紐約州和德國的監護隔離甚至沒有期限。當前解決方案，不是胡亂責怪法官，而該學習先進國家，盡快修正刑法，延長監護期限，而非趁亂偷渡無關的陪審制，愈搞愈糟。

二、刑法闕漏，就如廚師炒菜時，因材料不足煮得難吃被罵。這時應該趕快提供材料才對，若不提供材料，卻說要找十個人一起進來炒，這不是很愚蠢嗎？民間司改會不去提議修刑法，卻跳針說要陪審制，這對台灣有幫助嗎？

三、人貴誠信，前後一貫，團體尤然。民間司改會一貫主張廢死，經常高喊有罪冤枉，力爭再審改判無罪，謂之「保障人權」。今法官判決無罪，民間司改會卻動員上百民團包圍立法院，痛斥司法院，疾呼速採陪審制，請問民間司改會是否反對該無罪判決？難道本案以陪審團審理，就可以重判被告以平民怨？這是民間司改會的立場？還是借助民憤之機，趁亂推動陪審制？