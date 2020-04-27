　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民團批評國民法官竟排除陪審制！司法院：從未答應納入陪審

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼民間司改會等團體，批評民進黨排除陪審制。（圖／民間司改會提供）

▲民間司改會等團體，要求國民法官應納入陪審制。（圖／民間司改會提供）

記者吳銘峯／台北報導

立法院司法及法制委員會近期逐條審查《國民參與刑事審判法草案》，但民間司改會等團體召開記者會，痛批在民進黨主導下，「國民參審」已經全面封殺「陪審制」，司法院實在太沒有誠信。司法院晚間發布新聞稿回應，從未答應將陪審制與參審制併行，對於民間司改會批評「沒有誠信」，司法院深感遺憾。

民間司改會在27日召開記者會，痛批民進黨護航司法院，在審查《國民參與刑事審判法草案》時，全面封殺「陪審制」。司改會表示，「誠信是推動司改的基礎」，指稱司法院去年初開始與民間團體密集協商時，就陪審制與參審制一起進行為期6年的試行已經達成共識，並具體擬訂二制併行草案。但是，今年在沒有與民間溝通的情況下，只提出參審制一制試行的《國民參與刑事審判法草案》交立法院審議。司法院欠缺誠信的違背承諾，再次重傷人民對司法信賴。

司改會也批評民進黨的政治誠信，指稱民進黨黨綱第28條明文主張建立陪審制度與組成陪審團。2012年9月27日民進黨立法院黨團總召柯建銘立委在司法及法制委員會發言：「今天本席代表民進黨團提出了陪審制，尤美女委員也是共同提案人。」該黨立委支持陪審制發言紀錄，網路隨處可見。如今封殺「陪審制」，不啻動搖民進黨推動司法改革的正當性基礎。

司改會也舉出了民意為依歸，認為目前台灣正處於制度選擇的十字路口，民間主張兩制一併試行，目的就是為了正確評估民意，再設計合於我國國情的制度。司法院自以為是代替人民選擇參審制，法律菁英藐視民意的傲慢，顯露無遺。而司改會最後更提出呼籲，要求司法院應提出與民間團體協商的一併試行修正草案，供立法院審查；另外民進黨不應限制黨籍立委支持陪審制或陪審參審共同試行；最後希望立法院應將「陪審制」與「二制併行」的提案，與司法院《國民參與刑事審判法草案》併案審查，各種版本的法案皆要出委員會進行朝野協商。

對於司改會的批評，司法院晚間也發布聲明回應，一開頭就說「本院與民間團體從未就陪審制與參審制併行達成共識」。強調去年2月27日就新聞稿澄清回應「由於參審、陪審兩制併行將耗費國家財政甚鉅、影響審、檢、辯等法律專業人士學習運作及國民之參與及理解，本院所推動中的『國民參與刑事審判法』草案不採取此項方案，目前並無報載所謂政策大轉彎、改採兩制併行的情形」。所以對於被批評「欠缺誠信違背承諾」，司法院院深感遺憾。

司法院也說，「國民法官制」希望能穩健上路、成功推行，所以制度穩健起步才是確保未來推動成功的不二法門，「國民法官」制符合我國國情、法制；陪審制與我國國情、法制不合，唯恐水土不服，且若兩制併行，因二種制度與相關配套都不相同，藉時將無法運作，會出現不同審理制度、上訴制度，更違反平等原則，必然造成窒礙。

ET快訊
快訊／北市4錢櫃安檢未通過！市府晚間勒令停業
陳時中與美衛福部長對話！30分鐘熱線：挺台參與世衛
金正恩若突離世...北韓將爆發內戰　退役少將「台灣會有麻煩」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡火奪5命！民眾嗆「逃生門打不開」...錢櫃前員工曝關鍵：方便控管

民團批評國民法官竟排除陪審制！司法院：從未答應納入陪審

加強火警逃生觀念！高市消防局「30秒影片」　KTV唱歌前都要看

新竹衛兵喝掛！站哨「脫鋼盔睡覺」…士官長緩慢靠近慘了

獨／北捷驚傳2人互毆！上位壓制「月台變擂台」…民眾嚇傻跟拍

黑煙狂竄「會不會就這樣死了？」　她打給爸媽哽咽告白：我愛你們...

錢櫃惡火5死「誰關警報？」　專案小組調監視器...疑工頭充電釀災

慶生卻遭惡火吞噬！錢櫃死者弟殯儀館痛哭：姊姊本來有約我

正妹警化身防疫大使！守護家園甜喊居家隔離者：別為看我就關機

連直升機都難吊掛！無名屍墜南投卡社溪　廣徵登山高手一起送他回家

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

惡火奪5命！民眾嗆「逃生門打不開」...錢櫃前員工曝關鍵：方便控管

民團批評國民法官竟排除陪審制！司法院：從未答應納入陪審

加強火警逃生觀念！高市消防局「30秒影片」　KTV唱歌前都要看

新竹衛兵喝掛！站哨「脫鋼盔睡覺」…士官長緩慢靠近慘了

獨／北捷驚傳2人互毆！上位壓制「月台變擂台」…民眾嚇傻跟拍

黑煙狂竄「會不會就這樣死了？」　她打給爸媽哽咽告白：我愛你們...

錢櫃惡火5死「誰關警報？」　專案小組調監視器...疑工頭充電釀災

慶生卻遭惡火吞噬！錢櫃死者弟殯儀館痛哭：姊姊本來有約我

正妹警化身防疫大使！守護家園甜喊居家隔離者：別為看我就關機

連直升機都難吊掛！無名屍墜南投卡社溪　廣徵登山高手一起送他回家

美軍B-1B轟炸機在「金正恩附近」軍演　1小時內就能飛到他身邊

法比歐認愛翹臀台灣妹！　 「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

社會熱門新聞

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

快訊／錢櫃惡火5死　工頭移送北檢

要送轎車當禮物！錢櫃歡唱生日成忌日　他認屍跪地哭喊

34歲男遭錢櫃惡火吞噬　生前最後通話曝

錢櫃救援畫面！她難受摀鼻　消防一見霸氣抱起

錢櫃起火內部畫面曝　疑工頭充電池釀災

即／錢櫃惡火釀5死　起火點曝光

鐵條從肚子插屁股穿出　中龍外包工人搶救

錢櫃男瀕死求救　醫曝火警死亡元凶

即／呼麻歌手謝和弦　上囚車直送台北看守所

工程師唱歌遇惡火…母接電話崩潰

錢櫃5死！拿雷射測距儀進儲藏室充電　工頭再遭傳喚

更多熱門

相關新聞

李永然／私刑虐死收容人　囚民有人權

李永然／私刑虐死收容人　囚民有人權

收容人是穿著囚服的人民，除了因服刑受到法律必要限制外，也享有基本人權。去年發生的高雄監獄陳姓收容人遭管理員與收容人暴力毆打致死，管教人員應拿出愛心與耐心善待收容人，才能使其真正懺悔向善，達到監獄行刑目的，助其重返社會。

許翔甯／學生不想升旗就被記過？

許翔甯／學生不想升旗就被記過？

前大法官徐璧湖遭控詐領遺產　無罪確定

前大法官徐璧湖遭控詐領遺產　無罪確定

台耀化學完成瑞德西韋　陽明交大供法律支援

台耀化學完成瑞德西韋　陽明交大供法律支援

建築設計師分飾2角性侵少女　判刑定讞

建築設計師分飾2角性侵少女　判刑定讞

關鍵字：

法律人權司法改革司改民間司改會陪審國民法官參審誠信

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青私密對話愛羅志祥被挖：不會再更新

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面