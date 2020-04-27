民團批評國民法官竟排除陪審制！司法院：從未答應納入陪審

▲民間司改會等團體，要求國民法官應納入陪審制。（圖／民間司改會提供）

記者吳銘峯／台北報導

立法院司法及法制委員會近期逐條審查《國民參與刑事審判法草案》，但民間司改會等團體召開記者會，痛批在民進黨主導下，「國民參審」已經全面封殺「陪審制」，司法院實在太沒有誠信。司法院晚間發布新聞稿回應，從未答應將陪審制與參審制併行，對於民間司改會批評「沒有誠信」，司法院深感遺憾。

民間司改會在27日召開記者會，痛批民進黨護航司法院，在審查《國民參與刑事審判法草案》時，全面封殺「陪審制」。司改會表示，「誠信是推動司改的基礎」，指稱司法院去年初開始與民間團體密集協商時，就陪審制與參審制一起進行為期6年的試行已經達成共識，並具體擬訂二制併行草案。但是，今年在沒有與民間溝通的情況下，只提出參審制一制試行的《國民參與刑事審判法草案》交立法院審議。司法院欠缺誠信的違背承諾，再次重傷人民對司法信賴。

司改會也批評民進黨的政治誠信，指稱民進黨黨綱第28條明文主張建立陪審制度與組成陪審團。2012年9月27日民進黨立法院黨團總召柯建銘立委在司法及法制委員會發言：「今天本席代表民進黨團提出了陪審制，尤美女委員也是共同提案人。」該黨立委支持陪審制發言紀錄，網路隨處可見。如今封殺「陪審制」，不啻動搖民進黨推動司法改革的正當性基礎。

司改會也舉出了民意為依歸，認為目前台灣正處於制度選擇的十字路口，民間主張兩制一併試行，目的就是為了正確評估民意，再設計合於我國國情的制度。司法院自以為是代替人民選擇參審制，法律菁英藐視民意的傲慢，顯露無遺。而司改會最後更提出呼籲，要求司法院應提出與民間團體協商的一併試行修正草案，供立法院審查；另外民進黨不應限制黨籍立委支持陪審制或陪審參審共同試行；最後希望立法院應將「陪審制」與「二制併行」的提案，與司法院《國民參與刑事審判法草案》併案審查，各種版本的法案皆要出委員會進行朝野協商。

對於司改會的批評，司法院晚間也發布聲明回應，一開頭就說「本院與民間團體從未就陪審制與參審制併行達成共識」。強調去年2月27日就新聞稿澄清回應「由於參審、陪審兩制併行將耗費國家財政甚鉅、影響審、檢、辯等法律專業人士學習運作及國民之參與及理解，本院所推動中的『國民參與刑事審判法』草案不採取此項方案，目前並無報載所謂政策大轉彎、改採兩制併行的情形」。所以對於被批評「欠缺誠信違背承諾」，司法院院深感遺憾。

司法院也說，「國民法官制」希望能穩健上路、成功推行，所以制度穩健起步才是確保未來推動成功的不二法門，「國民法官」制符合我國國情、法制；陪審制與我國國情、法制不合，唯恐水土不服，且若兩制併行，因二種制度與相關配套都不相同，藉時將無法運作，會出現不同審理制度、上訴制度，更違反平等原則，必然造成窒礙。