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尾隨女童摸臀猥褻後…又露給少年看　變態男：喜歡與國小生互動

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▲▼ 女童,女孩,孤單,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲女童遭男子尾隨摸臀，嚇得致電母親哭訴，男子因此遭判刑2年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名陳姓男子見10歲國小女童獨自回家途中，竟尾隨而後「抱緊摸臀」，挨告妨害性自主。其實陳男案發前後，分別還有熊抱女童及「露鳥」給少年看的行為，甚至還自承，他偏愛與國小學童互動。台北地院審酌後，依陳男侵入住宅對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判2年徒刑，並應於出獄後，令入相當處所，施以監護3年。可上訴。

判決指出，陳男於2018年5月29日晚間6時許，見身著國小制服的女童獨自1人行走，於是尾隨女童，當女童開門進入公寓1樓通往2樓樓梯間時，陳男拉住女童的手，正面環抱女童並撫摸其臀部，女童嚇得掙脫後，陳男又拉住女童，繼續猛摸女童的臀部，令女童感到害怕、噁心，趁隙逃離上樓返家後，立即打電話向母親哭訴。

然而陳男矢口否認犯行，辯稱他拉住女童將她抱住並摸臀時，女童立即尖叫、掙扎，他被嚇到就鬆手了，同時承認有對女童性騷擾，但強調不構成強制猥褻。女童則指證歷歷，稱陳男拉住她、抱著她，然後摸她的屁股來回好幾次。

法官依據女童的證述，及陳男自承案發前在路上看過女童，覺得很喜歡而跟蹤過女童幾次，案發當天為了要摸女童，才尾隨進入公寓，且因怕被發現會受處罰，有要女童不要告訴媽媽等情，認為陳男想要觸摸女童的性慾望強烈！僅因擔憂遭罰，而一直尋求不被發現的機會及場所。

陳男還說，案發前，他於2011年間有抱過1名小女生，案發後，他於2019年6月初見邱姓少年獨自1人經過其住處樓下，就掏出生殖器給少年看，並問少年「可以摸你的嗎？」甚至稱自己一直以來都較喜歡與國小學童互動。

法官認為陳男於案發前、後對兒少皆有猥褻犯行，且有再犯可能性，因此審酌陳男患中度智能障礙，符合減刑規定，且陳男有向女童道歉，陳男父親也以20萬元賠償金達成和解等一切情狀後，判刑2年，並要求出獄或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。

►限時下殺！！！

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