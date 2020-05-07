批司改會推陪審制將釀災　劍青檢改：勿利用殺警無罪趁亂偷渡修法

▲嘉義地院判鄭嫌殺警無罪，引發修法大戰。（圖為資料照／記者翁伊森翻攝）

記者劉昌松／台北報導

嘉義殺警案一審判凶手無罪，引起警民憤慨，主張廢死的民間司改會要求政府實施陪審制，還動員上百民團包圍總統府立法院，檢察官團體「劍青檢改」對此發表聲明，痛批司改會刻意誤導焦點，殺警無罪案是《刑法》保安處分規定老酒的問題，法官「巧婦難為無米之炊」，呼籲司改會不要利用民憤，趁亂偷渡陪審制，不但不能解決問題，反而釀成大災難。

劍青檢改7日發表的聲明全文如下：

呼籲司改會立場一貫 勿利用殺警無罪民憤偷渡陪審

一、本次嘉義地院判決殺警被告無罪，引發民憤，但根源問題是刑法保安處分規定太過老舊，監護上限只有五年，法官「巧婦難為無米之炊」。美國加州對無罪的殺人精神病患，可以判送精神病院同等法定最重本刑，紐約州和德國的監護隔離甚至沒有期限。當前解決方案，不是胡亂責怪法官，而該學習先進國家，盡快修正刑法，延長監護期限，而非趁亂偷渡無關的陪審制，愈搞愈糟。

二、刑法闕漏，就如廚師炒菜時，因材料不足煮得難吃被罵。這時應該趕快提供材料才對，若不提供材料，卻說要找十個人一起進來炒，這不是很愚蠢嗎？民間司改會不去提議修刑法，卻跳針說要陪審制，這對台灣有幫助嗎？

三、人貴誠信，前後一貫，團體尤然。民間司改會一貫主張廢死，經常高喊有罪冤枉，力爭再審改判無罪，謂之「保障人權」。今法官判決無罪，民間司改會卻動員上百民團包圍立法院，痛斥司法院，疾呼速採陪審制，請問民間司改會是否反對該無罪判決？難道本案以陪審團審理，就可以重判被告以平民怨？這是民間司改會的立場？還是借助民憤之機，趁亂推動陪審制？

四、民間司改會董事長林永頌律師於4月23日立法院公聽會上，公然稱：其在去年1月與司法院進行協商，雙方已達成參審陪審兩制併行之共識，且已研擬條文完成，司法院現在竟然違背承諾，不支持陪審云云。

近日殺警無罪案引發喧然大波後，林永頌律師又代表司改會在立法院前說：「司法院為何可以自己擅斷排除陪審制？」、「司法院這種害怕人民的態度是錯的。」竟毫不遮掩大言介入修法，令人驚愕。單一民團竟能長驅直入司法院與院長、秘書長平起平坐？平等「協商」完成陪審制修法草案細節？是否有依《遊說法》第13條、第14條、第17條辦理「遊說登記」及「遊說者申報」？身為法律團體應當說明清楚。

五、本會呼籲，民間司改會就本案若不認為嘉義地院法官錯判，便不應利用此民憤機會偷渡陪審，建議其他民團認清事理，明(8)日莫輕易跟風起舞，此事件與法官恐龍無關，純粹刑法規定陳舊不足，應增修刑法監護處分期限。陪審制不能解決殺警無罪問題，誤導亂推反而延誤台灣病情，錯上加錯，釀成更大災難。

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