全民推動陪審參審一併試行！號召200民間團體響應

記者吳銘峯／台北報導

司法院已經向立法院提出《國民參與刑事審判法草案》，決定全面封殺「陪審制」。因此民間司改會等多個民間團體不滿，在4日成立「陪審參審一併試行推動大聯盟」，將號召200個民間團體參與連署。聯盟也強調，會持續發動民間的力量對立法院施壓，希望能讓陪審、參審一併試行。

「陪審參審一併試行推動大聯盟」成員除了民間司法改革基金會以外，台灣陪審團協會、台灣北社、中華民國兒童權益協會、台灣社、台灣維新黨等團體，均參加這次的連署，並出席本次成立記者會。另外台灣民眾黨立法委員賴香伶，也到場聲援。

▼民間司改會董事長林永頌。（圖／記者李毓康攝）

民間司改會董事長林永頌指出，陪審制一直是民眾所關注的審判制度，因此在這次司法改革過程中，司改會就不斷向司法院提出建議，希望能一併試行陪審制，也獲得司法院同意。但沒想到司法院卻沒有誠信，事後又封殺陪審制。他認為司法院在推動司改過程太過傲慢，所以希望號召更多的民間團體出來，響應陪審、參審一併試行。

賴香伶也表示，陪審制、參審制各有利弊，但什麼制度適合台灣民情，誰都不敢保證。因此台灣民眾黨推出的草案版本，就是希望陪審、參審一併試行。她也說，雖然黨的力量比較微小，但仍希望與民意站在一起，會盡全力推動一併試行。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍律師則大力批評司法院，他指出，我國的參審制乃參考日本的參審制而制定，但漏洞百出，未來可能引起許多問題；但司法院卻一意孤行，捨棄全世界有50多個國家、執行數百年的陪審制。他認為司法院太過傲慢，沒有誠信，希望民眾能更多響應陪審、參審一併試行。

▼立委賴香伶。（圖／記者李毓康攝）