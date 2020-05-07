浪漫英倫午茶組、俄羅斯娃娃餐碗！全聯印花集點開跑　最低20點就能加價購

▲全聯推出全新一檔全店印花集點加價購活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

從廚房走出餐桌！過去都以廚房用品為主的全聯這次不一樣了，全新一檔全店印花集點加價購活動找來擁有200年歷史的英國皇室認證餐瓷「Royal Doulton皇家道爾頓」，一共打造8款換購組合，不僅有家裡必備1人1個的馬克杯，還有來自以俄羅斯娃娃靈感，由小至大堆疊收納的8件組多功能餐碗，以及最欠收的全套16件式餐具組，無論是顏色或是實用性，都超欠收，明（8）起至7月30日開放換購。

▲以俄羅斯娃娃靈感的超可愛8件組多功能餐碗。



▲4色馬克杯。



全聯全新印花集點加價購活動開跑，這次引進皇家道爾頓品牌經典1815恆采系列繽紛多彩風格的餐瓷，一共推出8個組合提供換購，包括「日安生活馬克杯」、「萬用深盤2入組」、「碗盤4件組」、「獨享確幸4件組」、「和風方盤4件組」、「多功能餐碗8件組」、「英倫午茶輕食8件組」、「家庭分享16件式餐具組」，每一款不僅都有著獨一無二傳統手工鹽釉浸漬上釉的明亮外型，無論是大小家庭還是單人、情侶，通通一次滿足，讓在家用餐也能是一件美好的事。

▲16件式餐具組。



其中，必入手的就是超可愛「多功能餐碗8件組」，不僅有著繽紛外型，由小堆到大的推疊收納方式，方便又不佔空間，一次滿足多重擺盤需求；再來的這個「英倫午茶輕食8件組」，絕對是婆媽最愛，不僅有提供放蛋糕的平盤，還有小巧咖啡杯，家事忙完可別忘了犒賞自己一下。

最後超划算「家庭分享16件式餐具組」，一次擁有4個碗、4個杯子、4個小碟子、4個大盤子，通通都是湖水藍顏色，一整套組合無論是拿來招待客人，或是小家庭自用，都十分適合，一定要入手呀。



▲英倫午茶輕食8件組。

▲和風方盤4件組。



全聯全新印花集點加價購活動5月8日起至7月30日開跑，可換購至8月6日，全店單筆每滿200元即贈印花1枚（每周六、日單筆滿600元加贈3枚，共6枚），最低只要集滿20枚印花或扣1000福利點，再加價199元至3299元不等，就能輕鬆入手英國皇家典藏精品餐瓷，喜歡的民眾不能錯過。

▲家樂福2020最新集點換購活動5月6日開跑。

另家樂福量販今年則是祭出全新一檔「GoodPlus+3大廚具系列」集點換購活動，打造11款時尚紅小家電、平底鍋、琺瑯鍋具。其中，必換的包括台灣首發手沖快煮壺、經典復古電烤箱，以及日本主婦最愛多功能BBQ電燒烤盤，全系列限量5月6日起開始換購。