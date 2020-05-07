鄰居姨日發10文「怨領不到紓困金」　她留言吐「阿姨真實生活」秒被刪好友

▲紓困政策一上路，民眾湧入公所申請、詢問。示意圖，非本文當事人。（圖／嘉義市政府提供）

記者張嘉晏／綜合報導

1萬元紓困金申請6日上路，有資格申請之人應「沒有加入任何社會保險、每月生活費未達當地最低生活費1.5倍」。一名女網友就透露，鄰居阿姨不斷在臉書上發文抱怨自己領不到紓困金，她隨後便在底下回覆阿姨平時生活的「真實樣貌」，沒想到下秒就被對方刪好友。

一名女網友今（7日）在臉書「爆怨公社」中發文，表示自己剛剛被鄰居阿姨刪了臉書好友，原來阿姨整日在臉書發文抱怨「領不到紓困金」，一天至少10篇以上，她回了一段話後惹得對方不爽。

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看不下去的原PO隨後就在阿姨臉書吐露真相，在貼文下留言表示「阿姨光是妳個人名下就有3棟房子，妳出門不是開賓士，還有一台BMW 讓妳輪流開出門逛街。妳也不用工作賺錢，更不用做家事，妳家都是請人打掃，所以妳要領什麼紓困金？」

▲阿姨出門不是賓士，就是BMW代步。（示意圖／達志影像／美聯社）

真相一出，阿姨立刻秒刪原PO好友。不過這也讓女網友開心表示「太好了」，因為她原先就是被迫加對方臉書的，現在終於能順理成章地解除和封鎖了。

抱怨文一出，網友們無奈表示「貪得無厭啊」、「 這種到底要紓什麼困」、「真正需要的領不到，家財萬貫的爽爽領」、「我周遭也幾個中低收過得比我雙薪還愜意」、「妳回的很好」、「就是有貪心的人，真的是不知足，不覺得丟臉嗎」、「這種人真的是欠嗆」。

▼紓困流程簡化了。（圖／行政院提供）

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