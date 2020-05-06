單親癌父種西瓜扛家計！手術前擔心賣不完...暖心網友串聯認購

▲呂榮騰10多年前罹患舌癌，努力種西瓜維持家計，2012年時常到交流道下擺攤，當時年僅8歲的小女兒常在身旁幫忙。

文／中央社記者姜宜菁雲林縣6日電

雲林縣四湖鄉男子呂榮騰因故與妻子離異，罹患舌癌多年，靠著種植西瓜和菜頭扶養女兒雙親，他近日將接受手術，卻又擔心西瓜賣不完，網友得知後，紛紛揪團購買做愛心。

呂榮騰10多年前因罹患舌癌，開刀切除部分舌頭，辛苦撐過放射線治療及化學治療，卻因顏面受損、說話不清楚，讓許多人對他敬而遠之。

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呂榮騰因緣際會參加陽光基金會後，在其他口友鼓勵下開始復健，舌頭靈活度大為改善，才讓他重拾信心和希望。

呂榮騰深知自己是家庭經濟支柱，便開始學習種西瓜扛家計，他也不希望接受社會捐款，期望自力更生養家餬口。

然而，呂榮騰去年手術失敗，近日將到醫院開刀治療，但開刀日期恰巧與西瓜產期重疊，讓呂榮騰擔憂西瓜銷售情況，網友得知後，在網路串聯愛心。呂榮騰說，今年生產的2000多顆西瓜，在網友的愛心幫助下湧進大量電話訂單，目前已銷售逾7、8成。

陽光基金會雲嘉中心主任崔詠欣指出，基金會漸進式輔導呂榮騰，從一開始輔導他如何賣西瓜，到現在可以自給自足，基金會也提供醫療、復健諮詢伴他抗癌。

呂榮騰收到社會的愛心，多年前也加入基金會當志工，偶爾陪同基金會社工探視其他癌友，並常以自身經驗鼓勵他人，正向迎接未來。