台南學甲區西瓜文化節　黃偉哲稱讚學甲西瓜品質最好

▲台南市學甲區西瓜文化節促銷活動登場市長黃偉哲親自到場參與「學甲大西瓜評鑑」競賽，稱讚學甲西瓜品質最好，而且大又甜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020台南市學甲區西瓜文化節促銷活動，25日在學甲區華宗紀念公園隆重開幕，台南市長黃偉哲親自到場參與「學甲大西瓜評鑑」競賽，稱讚學甲西瓜品質最好，而且大又甜，吸引不少民眾參與，現場的許多大西瓜都被搶購一空。

包括台南市長黃偉哲、市議員謝財旺、蔡蘇秋金、陳昆和、方一峰及台南市政府農業局農輔科長郭德偉、學甲區長邱志榮、學甲區里長聯誼會會長陳敏男、學甲區農會總幹事李曉軍等人，參與現場西瓜評鑑頒獎，選出2020學甲西瓜王，現場一片歡呼，試吃西瓜口感「脆甜多汁」，直呼好吃。

黃偉哲市長表示，西瓜是最不受季節限制的水果，甚至冬天吃西瓜的人也很多，尤其學甲的大西瓜非常優質，一定要讓更多的人知道，把學甲的大西瓜推展出去，讓更多人可以認識了解，歡迎大家來品嘗好吃的學甲大西瓜。

學甲區長邱志榮表示，今年西瓜評鑑競賽共有24位瓜農參加，以果重、甜度、外觀及肉質綜合評分，由梁敏聰以果重36.37台斤、甜度達到14、並以較優的外觀及肉質奪得今年度的「西瓜王」；第二名郭瑞棋；第三名陳玉秀，現場也有優良瓜農設攤展售學甲在地的華寶大西瓜，還有「臺南新農人」在地青農的安全無毒與有機認證農漁特產展售，讓「友善環境」及「精緻農業」展現不同的經營成果，行銷推廣在地農漁特產獲得在場民眾搶購，銷售一空。

邱志榮說，區公所除了25日活動西瓜促銷外，並於西瓜產期（4月下旬）在公所廣場前提供不定期西瓜展售，並提供西瓜訂購專線（洽瓜農蔡瓊蕙：0924178450或郭林琇枝0911629117），歡迎大家前往產地跟瓜農採購當日現採的新鮮西瓜。

學甲區公所今年舉辦西瓜節，因碰上新冠肺炎病毒疫情，公所縮小活動規模配合防疫，大家都由華宗公園舞台東側入口進出（活動當天單一出入口，且請配合進行量測體溫及手部酒精消毒），並與他人保持室內 1.5 公尺、室外 1 公尺的社交安全距離，許多民眾也都保持距離並且配戴口罩。

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