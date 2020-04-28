蝦密！屏東大西瓜產地價每台斤剩下「543」…瓜農笑不出來

▲新冠肺炎影響，西瓜價格下格 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受新冠肺炎影響，西瓜產地價每台斤只有5元，約去年一半，果農叫苦連天，立法委員莊瑞雄獲陳情，27日在立法院質詢，針對河川地的規費、使用費（租金）的全免進行檢討，獲財政部、經濟部及農委會等同意，將免種植規費及使用費（租金），金額達3250萬元。

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▲台灣省青果公會理事長方永順。

被稱為台灣「西瓜大王」的屏東縣佳冬農會副主席王家正表示，今年受疫情來襲，讓消費大為縮減，因欠通路，盤商賣不出去，採購意願降低，致產地價上貨每台斤5元、中貨4元、下貨3元，被果農稱做「543」，虧損連連，等於種一分地要賠兩分地的錢。

據悉，其中不少土地是向經濟部水利署承租河川地栽種西瓜等果類，讓果農苦不堪言。

台灣省青果公會理事長方永順是台灣西瓜大盤商之一，他28日說，受新冠肺炎疫情影響，婚宴辦桌、餐廳用餐，天氣炎熱，以往西瓜是餐後水果，今年受疫情波及，婚姻宴客場次大幅減少，消費者擔心疫情，不敢上餐廳用餐，導致西瓜用量大幅降低，盤商虧損，採購意願降低，拉低產地價格，目前上貨每台斤只有5元，和往年的9元左右，差近一半價格。而不止西瓜價格受到影響，小玉價格也跟著下跌。

立委莊瑞雄接獲果農陳情，昨天在立法院質財政部、經濟部及農委會等單位減免租金等訴求，獲得3單位正面回應，允諾免徵今年河川地的規費、租金等費用。

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