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工作證明就可借「10萬紓困貸款」？他一問心涼：詐欺...銀行回應了

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▲▼勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

▲不少民眾辦理紓困救濟金。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者劉維榛／綜合報導

「我如果有10萬現金，我還跟你申請紓困貸款幹嘛？」一名人夫表示，日前跑了一趟銀行申請紓困貸款，不料因勞保未滿6個月，加上戶頭餘額也不足10萬，因此無法獲得貸款資格，讓他白跑一趟。對此，銀行強調是依照政府的簡易信用評分表進行審查，確實若不具投保資格，就需查看存款與不動產條件。

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，自身從事物流業，受疫情牽連放了一堆無薪假，但家裡經濟重擔全落在原PO身上，「一家五口都靠我吃飯」，有意向銀行申請10萬紓困貸款，無奈政策看得到卻吃不到。

請繼續往下閱讀...

事實上，勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。

不過原PO於5日前往詢問，答案卻傻眼了，「結果銀行說『勞保沒有滿6個月』不能申請，除非戶頭有10萬現金或者不動產。」原PO直言，「我如果有10萬現金我還跟你申請紓困貸款幹嘛？新聞一天到晚在報說不用勞保，能提出工作證明就可以辦，結果還不是一樣不能辦...#到底是政府在詐欺還是新聞記者。」

▲▼工作證明就可借「10萬紓困貸款」...他一問心涼：政府詐欺！銀行回應了 （圖／記者劉維榛攝）

▲網友直言，銀行也怕借貸人還不了錢！ （圖／記者劉維榛攝）

文章曝光後，底下網友熱議，「可是我去華X辦，完全沒有說這些條件欸」、「銀行很怕這錢收不回來，一人3萬，1萬人就是3億，名額50萬人，那就是150億，銀行怕怕@@」、「如果沒有還款能力...要借錢給你銀行也怕變成呆帳」、「我也是浪費一整天在銀行，結果一樣沒法申請」、「親人一家做物流真的影響很大，也請不到補助」、「紓困到底是幫有錢人還是窮人？」、「多辦幾家問問看，夫妻二個先辦三萬補助吧」。

對此，《ETtoday新聞雲》記者也聯繫上該家銀行瞭解核貸機制，公關窗口強調，勞工紓困是依照政府簡易信用評分表進行審查，總分達60分就可核貸，也就是說過去12個月中，有投勞保6個月就過關。

▲▼簡易信用評分表（圖／銀行提供）

▲銀行依照信用評分表進行審查。（圖／銀行提供）

至於原PO的情況，因不具投保身分，儘管出示23800元以上的薪資單，最高只能拿30分，銀行就必須查看存款與不動產條件，最高也只採計20分。對此，公關窗口強調，借貸需評估當事人還款能力，仍須有一定的條件審查。

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