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雙子、水瓶強運！3歲雙子妹自選大樂透號碼　她一看秒覺悟：直接做公益

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記者張嘉晏／綜合報導

台彩5日晚間開出第109000044期大樂透，頭獎獎金上看9.3億元。一名網友聽聞雙子座這天財運頗旺，就讓3歲女兒自行選號，沒想到一看到彩券就讓她馬上有「直接當作公益」的覺悟，女兒可愛的行徑也讓眾網友笑翻。

女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示看到命理老師說雙子座的財運在5日相當旺，於是下午就請老爸帶3歲的女兒去買樂透，而且還讓女兒自己選號。

「結果...我錯了！」只見原PO所貼出的照片中，雙子妹選的號碼分別為01、02、03、04、05、06的連續數字，讓她崩潰表示一看到就有「直接做公益」的覺悟，「我不應該讓3歲小孩自己選啊！」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 雙子妹選大樂透號碼 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲雙子妹選大樂透號碼 。（圖／翻攝自爆廢公社）

逗趣貼文一出，網友們都笑翻表示「這個號敢選真要有大福份才得的到」、「50元讓大家笑笑，你功德無量」、「哈哈哈開心最重要」、「以為刷ccccc，結果XD」、「我兒子選一樣，但我沒買他的」。

 ▲▼大樂透。（圖／台彩）

▲5日實際開出的號碼。（圖／台彩）

其他人則是好心安慰，若真的開出這組數字，原PO應該會一人獨得。不過事實上，晚間開出的號碼為17、19、24、36、43、49，特別號為26，且9.3億頭獎一注獨得，獎落台中南屯「欣賦彩券行」。

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