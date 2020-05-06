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柯文哲關切京華城火警挨批「隔岸觀火」　陳智菡：只是想讓大家安心

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▲▼台北大聲公臉書PO出柯文哲的照片，表示市長掌握京華城火警。（圖／翻攝台北大聲公臉書）

▲台北大聲公臉書PO出柯文哲的照片，表示市長掌握京華城火警。（圖／翻攝台北大聲公臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市京華城5日下午傳出火警，而台北市長柯文哲在Instgram的限時動態上發出一張照片，他透過窗戶觀看火警，配上一段文字「京華城火警我正在附近，嚴正關切」，引發網友猛烈批評。對此，剛加入柯市府的前主播、現任台北市政府主任研究員陳智菡6日接受廣播，還原事情經過。

陳智菡在《POP撞新聞》中表示，當時柯文哲是去松山文創園區幫忙拍一個電競宣傳，在等候的休息室裡，剛好是可以俯瞰京華城那一區，大家也在討論京華城不能拆太快，否則會影響旁邊的地質，結果不久之後該區就發生火警了。

陳智菡說，那時候柯文哲在窗邊看，「這是人之常情，如果有發生火災大家是不是也會看一下，所以同仁當時就拍了這張照片，我也覺得沒什麼」，而這張照片也同時發在「台北大聲公」的臉書粉專，文字配上「事發當下，柯市長正在松山文創園區視察，也同步掌握事故及消防出動狀況，根據了解，目前火勢已經撲滅控制，請市民朋友放心！」但就沒有被批評的那麼慘。

反而是在Instgram上的限時動態，因為配上「京華城火警我正在附近，嚴正關切」的文字，在網路上廣為流傳，被網友批評「隔岸觀火」。陳智菡解釋，「發出這個文是我說可以發的，而且我也覺得該發」，發文只是希望告訴大家，火勢撲滅要讓大家安心，而Instgram上的PO文，她知道同事要發，可是沒有看到內文就發出去了，「後來我就檢討」。

陳智菡表示，有些事就是一體兩面，這張照片給大家很多解釋空間，但柯文哲是瞭解狀況不是並不是不在疫，但就是就是給大家很多質疑的空間。主持人黃暐瀚也問，那柯文哲後來有生氣嗎？陳智菡說，「沒有，他就說以後把流程對好」。

▼▲台北市政府主任研究員陳智菡接受廣播專訪。（圖／POP撞新聞YouTube）。（圖／記者蔡文鈴攝）

▲台北市政府主任研究員陳智菡接受廣播專訪。（圖／POP撞新聞YouTube）

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