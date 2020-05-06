火場活命8步驟！4窗開通逃生路　順序一錯「死亡機率倍增」

▲高雄市知名心臟內科名醫賴文德一家7口遭祝融奪走5條人命。（圖／地方中心翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

近日多起火警造成民眾傷亡，連帶引起民眾對於火警發生當下如何逃生的重視。臉書粉專「林金宏的消防天地」貼出一張圖解說「如何改變火災路徑」，牢記8項步驟可讓火場救援機率大增。

「林金宏的消防天地」以圖中的場景舉例指出，如果當時的狀況是「受困者發現火災時只有煙、沒有熱」，那可以先關上用玻璃隔間的房門，因為玻璃會因溫度先破裂，並將玻璃隔間房的窗戶打開、把跟該房間的相通門關閉。

文中透露，由於玻璃隔間的關係，導致該場景的火勢、濃煙會「逆時鐘」蔓延，所以逆時鐘看下去的第2間房間的門窗也要打開，並在距離火勢蔓延最遠的窗戶懸掛明顯物品、通知消防隊員受困位置就是窗戶明顯物品處。

▲如何改變火災的路徑範例解說。（圖／翻攝自Facebook／林金宏的消防天地）

「林金宏的消防天地」文中強調，這改變火災路徑的方法前提要在「現場只有煙、沒有熱」，這時候應該還有時間及能力去關門、開窗。不過切記，在第2間房間的「右邊順數第1扇窗」建議打開三分之一即可，因為在火災一開始開三分之一就能夠把濃煙排出，等到火勢蔓延到第2間房的時候，因為窗戶只開三分之一，在不提供太多的氧氣情況下可以減緩火勢發展。

文中提醒，如果受困者沒有關閉第1間房跟第2間房的阻隔門，而且又將第2間房「右邊順數第2扇窗」打開呼救，這樣會讓火勢迅速往第2間房蔓延，反而容易造成死亡。