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網謠傳名醫家5命火「行動電源引起、手機不可夜裡充電」　消防局回應了

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▲高雄三民區大連街民宅火警造成五死。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這場惡火賴文德的女兒、女婿及3名孫子共5人喪命。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市知名心臟內科名醫賴文德一家7口遭祝融奪走5條人命，未料，如今網路出現謠言指「是在充行動電源導致起火」。對此，事實查核組織「MyGoPen」實際詢問高雄市消防局後出面闢謠；消防局也提醒關於延長線與鋰電池的正確使用觀念。

三民區大連街一處透天厝3日一早發生嚴重火警，造成高醫前院長賴文德的女兒、女婿及3名孫子共5人喪命。根據現場救災人員指出，由於住宅內部並未裝住警器、鐵窗門阻擋，才會錯失第一時間逃生機會。

▲高雄三民區民宅火場畫面曝光 。（圖／地方中心翻攝）

▲▼火場內部畫面。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄三民區民宅火場畫面曝光 。（圖／地方中心翻攝）

▼火場內部畫面。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄三民區民宅火場畫面曝光 。（圖／地方中心翻攝）

未料，如今網路卻謠傳起火原因「是因為在充行動電源，導致引起的火災」、「經鑑定傾向是行動電源充電引起的火災」、「請大家檢查家中延長線是否有安全鎢絲的」、「記住！記住！任何手機、電腦、iPad 、行動電源都不可以在夜裡充電，這些鋰電池過熱都有爆炸和走火風險。」

對此，「MyGoPen」實際詢問消防局後出面闢謠。消防局回應，目前該起火警起火原因尚在調查鑑定中。消防局並提供民眾一些正確消防觀念，由於市面延長線品質優劣不一，價格也有所不同，所以在選購延長線時有幾個重要提醒：

1、 購買適合使用長度延長線，過長易捆綁生熱，過短易不利使用。
2、應選購具有商品檢驗合格標章延長線。
3、延長線粗細與能容許電流安培容量相關，建議勿買線徑較細之延長線（1.6mm以下）。
4、選購具有過載安全装置延長線。

消防局說，謠言中說所指的電器多為鋰電池蓄電，劣質鋰電池或受撞擊等因素，其充電過程易生熱，使用時注意幾件事：

1、充電時，考量會生熱，故應避免置於易燃物旁或其上。
2、行動電源有破損或膨脹，切勿使用。
3、盡可能避免夜間或無人時充電。

▼消防局提醒，盡可能避免夜間或無人時充電。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼武漢一名男子將行動電源放在枕頭下，結果炸傷後腦。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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