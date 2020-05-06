五股電鍍工廠凌晨竄火　火舌猛舔鐵窗延燒隔壁4戶

▲五股一棟鐵皮工廠深夜傳出火警。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區6日凌晨1時許，成泰路一棟電鍍工廠4樓突然傳出爆炸聲，不久火勢便從屋內竄出，一路延燒到隔壁4戶。警消獲報派員到場，發現現場火煙猛烈，立即協助疏散住戶並拉水線灌救，由於有一間塑膠工廠內部堆放大量可燃物，火勢猛烈持續燃燒，最後在約2小時後警消成功撲滅火勢，所幸無人員受困傷亡，確切起火原因有待後續調查釐清。

警消出動多輛消防車到場，鋪設水線灑水灌救，並由穿著防火裝備及氧氣瓶的警消人員入內救火，由於起火的電鍍工廠內部火勢猛烈，鐵皮建物蓄積大量煙熱，火勢一路延燒至隔壁4戶，其中2戶為鐵材加工廠，另外2戶分別為塑膠工廠及住家，其中塑膠工廠4樓囤放大量塑膠射出產品及原料，熊熊火勢從鐵窗冒出。

▲警消從外射水灌救。（圖／記者游宗樺攝）

遭波及的鐵材工廠外籍員工說，當時在3樓睡覺，聽到火災警報器的聲音後趕快跳起來，出來查看便見到熊熊火勢伴隨濃煙從隔壁傳出，於是趕緊與室友下樓避難，還好並沒有受傷。

新北市消防局第二大隊副大隊長林世明表示，警消於凌晨1時28分接獲報案，指出成泰路二段197巷內有發生火警， 一棟鐵皮建物4樓起火，一路往右延燒到其他4戶，總燃燒面積約160坪，屋內人員第一時間已做疏散，並無人員受困傷亡。另外還指出，警消救火時考量有消防人員在內佈設水線，貿然從窗外射水，可能會將煙火趕入室內，恐造成火勢加大，使人員暴露在危險之中，因此才會減少從窗外射水頻率。

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