不用排隊申請！　99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

▲農委會主委陳吉仲 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，政府擴大紓困措施，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金。農委會主委陳吉仲今（6日）上午指出，有農保資格的農民，且在既有農會信用部有開立帳戶者，下週五（5/15）以前，農委會將直接將補助款1萬元匯入帳戶，據統計有99萬民農民受惠。

針對農民紓困生活補貼之發放，陳吉仲說明，農民紓困生活補貼，適用對象為農保及農職保之被保險人以及實際耕作者，並設農業以外所得達50萬元之排富條件，且未請領本會或其他機關性質相同之補貼，自5月11日起至6月30日受理申請，每人發給1萬元，預估受惠農民約120萬人。

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其中對於發放對象如參加農保、農職保等於管理系統中已登錄完整者約90萬農民，將簡化申辦作業，由電腦資訊系統逕予審查，通過後直接將補助款一萬元匯入帳戶。



陳吉仲表示，對於109年3月31日已參加農保或農職保，且已在投保農會信用部開立帳戶符合資格的農民，將於5月15日前以直接匯款方式，將農民生活補貼匯入農民本人在信用部開立的帳戶。至於前述未在投保農會信用部開立本人帳戶的農保及農職保被保險人、參與本會農糧政策及其他經改良場確認實耕的農民，由於資訊系統尚無完整資料，仍需持身分證向戶籍所在地農會提出申請，兩星期內匯入。

農委會強調，對於參加農保或農職保，且農會信用部有開立帳戶符合資格的農民，採用直接匯款的方式辦理，免提出申請。

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