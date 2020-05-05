降低空污不只查大型污染源　台中議員要求舉辦共享運具論壇

▲台中議員張家銨要求市府舉辦共享運具研討會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任後積極查緝污染源，改善空污，但除了鎖定大型固定污染源之外呢？台中市議員張家銨5日質詢表示，共享電動機車發展得很快，台南和高雄也都推出相關共享運具，但是交通局卻是態度消極，甚至擔心會衝擊到公車運量，張要求比照台南市政府舉辦共享運具研討會，聽取社會意見，交通局長葉昭甫表示會研究辦理。

台中市議會召開第3屆第3次定期大會，張家銨表示，共享運具發展得越來越快，尤其是兩輪電動機車，台中目前有公共自行車和共享電動機車2種，台南則有TBike系統，也就是電動輔助公共自行車，高雄是Gokube共享電動自行車，既然市府重視空污，也積極查緝污染源，不該只是「抓大不抓小」。

張強調，只要市府有一套完善的治理空污的想法，應該朝向降低私人載具使用量的方向思考，尤其是台中機車數高達171萬，全國第3，如果鼓勵多利用共享電動機車，就可以有效降低空汙，降低停車位需求，但是交通局態度消極，令人覺得一旦實施共享電動機車，會衝擊到公車運量，而態度觀望？

環保局長吳志超表示，如何降低移動污染源，一直都是空汙治理非常重要的策略，只要是大眾運輸的載具，可以降低燃油消耗、減低排碳，他都非常歡迎，也是市府所期待的。

交通局長葉昭甫認為，他基本上支持共享運具，但要注意2件事，首先是交通安全，使用共享電動機車者多數是年輕人，因為便宜、方便，但是一旦全面推動之後，會不會反而變成年輕人喜歡騎摩托車，而不再搭公車？會不會對目前大眾運輸的整體發展有加乘效果，值得考慮。

另外，從台北市的經驗來看，共享機車越來越多的時候，就會佔據到既有機車格位，那麼既有的機車格位就會不夠，該怎麼配置？也是考慮重點。

最後，張家銨建議，台南市政府在今年年初曾辦過「共享電動兩輪與公共自行車發展前景」論壇，而台中至今一直都沒有完整且全面的討論，每次都是等到她要求，交通局才被動的提出專案報告，因此她要求市府也該舉辦類似研討會或論壇，或是委外研究，廣泛蒐集各界的意見，做出可行的政策方向；葉昭甫回答會盡速研究辦理。

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