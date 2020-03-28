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種樹救地球　3Q哥、台中議員千株樹苗半小時分送完

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▲台中市議員張家銨和立委陳柏惟贈送上千株樹苗。（圖／張家銨服務處提供）

▲▼台中市議員張家銨 （左3）和立委陳柏惟（左1）分送樹苗。（圖／張家銨服務處提供） 

記者鄧木卿／台中報導

台中市關懷婦女保護協會理事長也是市議員張家銨，28日與立法委員陳柏惟在大肚區舉辦「手植希望護地球」植樹活動，索取的民眾相當踴躍，上千株樹苗半小時即分送完，張說，4種樹苗都是原生種，適宜栽種，也不會排擠在地物種，更有助於綠美化。

▲台中市議員張家銨和立委陳柏惟贈送上千株樹苗。（圖／張家銨服務處提供）

張家銨與陳柏惟上午原本在大肚區太平登山步道植樹和分送樹苗，因為下雨，改到福德宮發送，但仍不減數十名民眾熱情，上千株樹苗一下子就被索取一空。

▲台中市議員張家銨和立委陳柏惟贈送上千株樹苗。（圖／張家銨服務處提供）

▲張家銨植樹，為保護地球盡份心力。（圖／張家銨服務處提供）

張家銨表示，今年是關懷婦女保護協會植樹、贈樹第4年，這次的樹苗包括六月雪、金露花、梔子花及宮粉仙丹花，都是原生種，不會排擠在地物種和破壞環境，希望透過植樹，讓環境變得更美好，也為保護地球盡份心力。

蔗廍里長林進朝表示，前人種樹，後人乘涼，植樹不但美化環境，淨化空氣，也讓民眾散起步來更加舒服，大家應多多種樹。

農業局表示，農業局每年都發送將近20萬株的各種樹苗，其中以櫻花與桂花、杜鵑最受歡迎，今天所贈送的六月雪、金露花、梔子花和宮粉仙丹花都適宜種在平地，生命力也強，更能綠美化環境。

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