【桃園發光】共享運具Go Share起步　搭配You-Bike節能最幸福

▲GoShare今年8月底起，從桃園首發，足跡遍及桃園、中壢、龜山、八德及平鎮等5區。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市推動共享運具，落實綠能、共享及智慧城市的施政理念，GoShare從桃園首發，足跡遍及桃園、中壢、龜山、八德及平鎮等5區，並含括4所大專院校、12個運輸場站、10個商圈及29個中大型商場，以電動機車為運具，在合法停車空間租還、隨租隨還的共享模式，改變市民使用及持有機車特性，預期每年減少80萬公斤的二氧化碳排放量。

▲▼在合法停車空間租還、隨租隨還的共享模式。（圖／桃園市政府提供）

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市府交通局指出，桃園雖是6都中較晚發展公共自行車制度的城市，但進度快速，且市民接受度高，無論是單車失竊率、車輛維修保養、電子票證運作等項目皆表現優異，每月已穩定提供100萬人次租借使用，透過在各運輸場站、學校、社區設置YouBike場站，讓YouBike更貼近民眾使用需求，達到更加便利民眾使用目的。

▲目前已完成設置336個YouBike租賃站，提供8700輛公共自行車。（圖／桃園市政府提供）

為完整桃園市轄內公共自行車租賃站路網，近4年內，市府於大專院校、廣場、大型賣場、公園綠地等處設站，也鼓勵各民間單位捐贈YouBike站，共同打造生態城市、綠色典範城市。

目前已完成設置336個YouBike租賃站，提供8700輛公共自行車，目前租借率最高的站點為中壢、桃園火車站及各大商圈站點，未來除了商圈、生活圈等，包括老街溪、南崁溪沿岸、龍潭大池等適合騎乘自行車的觀光景點也將增設租賃站，讓YouBike除了民眾最後一里路代步工具外，更能轉型成為休閒體驗生態旅遊的重要交通工具之一，市府也將持續追蹤各站使用效益滾動檢討，發揮YOUBIKE最大使用效益。

▲自今年10月底起，開放桃園及台北兩地開放區域內皆可借還車。（圖／桃園市政府提供）



另外，自今年10月底起，也開放桃園及台北兩地開放區域內皆可借還車，大大提升北桃生活圈便利性，截至今年11月底平均每日每車使用週轉率已超過10次，累計使用次數更多達42萬人次使用，由此可見民眾對於共享運具的接受度相當高。為了有效管理共享運具的使用，市長鄭文燦已要求市府交通局儘速訂定相關自治條例以作完善的管理手段。

▲為了保障市民騎乘的安全防護，2018年10月起加入公共自行車傷害險機制。（圖／桃園市政府提供）

除提供硬體設施外，為了保障市民騎乘的安全防護，市府也自去（2018）年10月起加入公共自行車傷害險機制，並於今年12月1日起，協調微笑單車公司變更「會員註冊流程」，未來新會員註冊必需填寫身分證字號及出生年月日等個人資料，第一張會員卡將自動投保！民眾只要使用加保卡片租借YouBike，於騎乘過程中如遭受意外傷害事故致失能或15歲以上者身故，最高可獲100萬元保險理賠，倘因受傷住院，則每日住院醫療保險1,000元。

▲桃園發展公共自行車制度，進度快速，市民接受度高。（圖／桃園市政府提供）

桃園市長鄭文燦期許，藉由GoShare及YouBike提供第一哩路及最後一哩路的共享運具，提供桃園市民節能低碳的運輸服務，帶給市民朋友更加便利的交通環境，也鼓勵大家多多使用公共運輸共同打造環保永續的綠色城市。

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