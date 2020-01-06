打造「台灣的函館」　盧秀燕主持望高寮夜景公園動工

▲盧秀燕主持望高寮夜景公園動工典禮。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府挹注千萬元改造望高寮夜景公園，6日舉辦望高寮公園上寮完工及下寮動工典禮，工程利用既有地形、動線優化設計，輔以「光」點綴，創造耳目一新的不凡感受，市長盧秀燕表示，望高寮公園可媲美「日本函館」，因此市府將打造望高寮成為「台灣的函館」，提供情人們最佳浪漫約會地點。

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▲台中市府將打造望高寮公園為情侶最佳約會場所。

盧秀燕表示，望高寮夜景公園可代表幾個關鍵字，如「望高寮等於愛情」、「浪漫唯美」、「燈光美氣氛佳」等，她提及公園建設是10年前前市長胡志強的政策，如今重新拓寬公園景觀與場地，提供市民嶄新的賞景空間，她感謝市府團隊協助及市議員的支持。

▲上寮觀景平台視野極佳，可看到台灣海峽。

建設局長陳大田表示，這次優化工程分為上寮及下寮觀景平台兩部份，面積約2.1公頃；上寮設計導入無障礙坡道及場域解說牌，主要改善老舊的觀景平台及木棧道，去年12月已完工。

▲張家銨希望在安全無虞下，望高寮夜景公園盡速完工。（圖／張家銨服務處提供）

下寮工程部分，觀景平台保留既有中央大舞台，不僅與前方台中夜景相輝映，也提供多型態表演活動使用，預計年中完工。

建設局指出，望高寮觀景台與夜景公園在2010年落成啟用，為全國首座以夜景規劃的特色公園，園區擁有天然的地形優勢，良好視野得以眺望全台中市，為台中熱門的夜景觀賞區，更是社群媒體上的打卡熱點，深受年輕族群喜愛。

今日典禮除了盧秀燕之外，建設局長陳大田、市議員劉士州、朱暖英、吳瓊華、林汝洲、張家銨、南屯區長簡士喆、大肚區長白峨嵋、嶺東科技大學校長趙志揚等人都出席。

當地市議員張家銨表示，去年1月，她就發現上寮平台的木棧道嚴重損毀，鐵釘裸露，對遊客構成安全威脅，經和建設局人員會勘，也提出短中長期的改善計劃，但直到去年9月才動工，12月完工，不過至少做了，她呼籲接下來的下寮夜景工程，能在安全考量下，盡速完工，提供市民多一處休憩場所，不要浪費這塊美好資源。

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