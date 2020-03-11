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台中下修公民投票提案和連署人數　提案議員：門檻仍比中央高

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▲張家銨議員認為，台中市新修正的公投法門檻仍比中央高。（圖／記者鄧木卿攝）

▲張家銨議員認為，台中市政府雖然修正公投法，但門檻仍比中央高。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府通過「公民投票自治條例」修正案，不但把公民投票權從20歲下修至18歲，提案和連署人數也都同步下降，最早提案的議員張家銨11日表示，雖然市府採納她的意見，但和中央或是其他縣市相比，台中門檻還是過高，還有下修空間。

民政局長吳世瑋指出，市府修正後的版本是，公民投票權從20歲下降至18歲，提案人人數應達提案時最近一次市長選舉選舉人總數0.5%以上，下降至0.2%，經換算人數大約要4千6百人左右，連署人數從原本5%下降至3.5%，經換算人數大約是8萬人。

吳強調，台中市各區城鄉差距頗大，這些數字是參考其他縣市而訂的，一旦提案和連署人數都達標，才開始進行全民公投的階段，哪一方得票數高，就採取哪一方的意見，他坦承，台中市近10年都沒有人提過公投案，高雄市雖然曾針對「25人小班制」舉辦過公投，但最後沒有通過。

提案的張家銨議員表示，前市長林佳龍任內即已在市政會議通過公投條例修正草案，因此在盧秀燕市長上任後，她就特別關注修正進度，甚至主張應該納入電子連署機制、聽證制度，防範過去「死人也連署」的情形，如今市府終於再次將市府版草案送至議會審議。

不過，張家銨認為，市府版的公投提案、連署門檻分別是0.2%、3.5%，依舊遠高於中央版公民投票法的0.01%、1.5%，新竹市則是0.01% 1%，台北市是0.1% 2.5%，因此市府一旦將草案送至議會後，她會再次提案，將門檻比照全國性公投下修，打破鳥籠公投、還給市民公民投票的權利。

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