中職爭取開放1000觀眾入場　指揮中心建議注意「4點事項」

▲中央流行指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心同意中職開放觀眾進場，聯盟5日上午11時召開防疫會議，討論初步開放觀眾人數以及確切日期，下午正式對外公布，希望能在8日解禁開放觀眾進場，同時向防疫中心爭取開放1000名觀眾進場。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥並未正面回應，只表示開放後要注意4點事項，至於是否能如願開放到1000人？則要看今天的會議結果。

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中央流行疫情指揮中心4日提到，初步開放250名中職觀眾入場，連同兩隊球員、裁判以及工作人員，以500人為上限，後面視狀況調整。聯盟在今天的會議當中與各球團決議，盼向防疫指揮中心爭取到1000名觀眾，採實名制、梅花座，同時會落實相關衛生防疫措施。

陳宗彥被問到此事時回應，台灣4個主要球場最小的場地座位數為1萬1000人，因此初期建議以1000人的量做評估，但也要看今天的會議結果。

陳宗彥提到，中職開放後有4點要特別注意，一為購票資訊，二為進出動線，三為在球場內維持適當距離，四為在球場內是否能維持個人衛生，因為看球通常都會搭配飲食，如何在賣店、賣場維持社交距離與個人衛生，都希望球團能進一步規劃。

中職會長吳志揚今天召開防疫會議，考量到疫情，透過視訊與中職各領隊及防疫小組成員開會。會議開始之前，吳志揚向各領隊表示，聯盟和衛福部、體育署以及各縣市衛生主管溝通多次，4月11日開賽後，原設定觀眾人數控制在150名，擁季票資格的球迷能夠進場。

但隨著台灣已有23天沒有本土個案，指揮中心也「有限制性」恢復健康生活，中華職棒聯盟逐步規劃開放民眾入場，體育署亦表達室外運動的開放優於室內運動。

中職今召開會議，吳志揚表示，原定200名觀眾開放進場，總人數不超過500名，該計畫已經通過審核；現在希望能爭取到1000名，宣布8日開打，算是送給球迷「母親節禮物」。若防疫中心不同意開放千名觀眾，聯盟表示，將會按照原計畫，開放200名觀眾進場。