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日本「緊急事態宣言」延長　留日棒球小將：羨慕台灣的學校能正常上課

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日本「緊急事態宣言」延長　留日棒球小將：羨慕台灣的學校能正常上課 。（圖／基金會提供）

▲留日棒球小將高翊瑋(左起)、陳政逸、江石佑停課期間仍勤練棒球。(圖／頂新和德文教基金會提供，以下同)

生活中心／綜合報導

日本新冠肺炎疫情嚴峻，5月4日又宣布將全境實施的「緊急事態宣言」延長到31日，目前正在日本石川縣留學的棒球小將也間接受影響，被迫停課到本月底，小將們表示，停課期間仍有專任教師特別為他們上日文課，日文程度因此突飛猛進，算是意外收穫，「很羨慕台灣的學校還能夠正常上課，我們在日本會照顧好自己。」

旅日小將江石佑、陳政逸、高翊瑋，去年7月在頂新和德文教基金會創辦人魏應充的贊助下，到日本甲子園強權名校金城學園遊學館高等學校就讀，今年初日本疫情爆發後，日本校方全面進行消毒作業，當時基金會曾補助旅費讓小將們回台避疫，結果小將們3月中返校，又碰到日本首相安倍晉三宣布「緊急事態宣言」，學校所在的石川縣被列為「特定警戒都道府縣」，校方配合日本政府原宣布全面停課到5月6日，昨天因應「緊急事態宣言」延長，又將停課到5月31日。

為讓小將們的家長能夠放心，頂新和德文教基金會這段期間均持續關心球員在日本的最新狀況，並提供必要的協助，根據基金會了解，三名小將因學校停課，目前多數時間都在宿舍內自主健康管理，每天也都有定期量體溫。學校雖停課，但每天上午仍安排專任老師替他們上3小時的日文課，小將們日文程度因此進步不少，算是意外收穫。

根據基金會了解，小將們在防疫期間也相當努力充實自己，幾乎每天下午都會到學校球場互相傳接球並練習揮棒等基本動作，希望未來能有機會成為學校棒球隊上先發選手。而總教練山本雅弘每天也都會關心球員的身體狀況，並指點球員的基本動作要做得確實。

日本「緊急事態宣言」延長　留日棒球小將：羨慕台灣的學校能正常上課 。（圖／基金會提供）

▲留日小將高翊瑋練球情況。

江石佑表示：「很羨慕台灣的學校還能夠正常上課，我們在日本會照顧好自己，練球後都有記得勤洗手，希望趕快度過這一波疫情。」江媽媽也說，很感謝頂新和德文教基金會在疫情期間的幫助，除了贊助返台的機票外，也協助家長與日本校方的各項溝通，讓家長能夠安心。

日本「緊急事態宣言」延長　留日棒球小將：羨慕台灣的學校能正常上課 。（圖／基金會提供）

▲留日小將江石佑練球情況。

頂新和德文教基金會長年關心棒球產業發展，除在2016年推動「接棒未來」棒球公益計畫，捐助多所國中小球具裝備，舉辦講座及訓練營，2018年起又推動『追夢工程計畫』，每屆資助3名選手赴日本甲子園名校留學3年，每人贊助總額約200萬元。目前計畫已進入第2屆，今年獲選的３名追夢球員預計七月赴日留學打球。

日本「緊急事態宣言」延長　留日棒球小將：羨慕台灣的學校能正常上課 。（圖／基金會提供）

▲留日小將陳政逸練球情況。

旅日小將小檔案
■陳政逸：17歲，新北市。位置: 三壘手 右投右打。
資歷摘要: 2018年 馬自達盃全國青少棒錦標賽 冠軍、小馬聯盟世界錦標賽 世界冠軍

■高翊瑋：16歲，台北市。位置: 投手 左投左打。
資歷摘要: 2018年 國中軟式聯賽全國賽 第3名

■江石佑：17歲，高雄市。位置: 游擊手 右投右打。
資歷摘要:2016年 U12小馬聯盟少棒賽 世界冠軍(國手)、2018年 全國青少棒錦標賽 高雄市代表隊

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