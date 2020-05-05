印度撤僑班機9人「咳嗽送檢」結果出爐　莊人祥：全陰性！

▲印度撤僑班機今日凌晨抵台。（圖／記者游宗樺攝）

記者嚴云岑／台北報導

印度撤僑專機5月4日返台，成員包括在孟加拉、印度工作的114名台灣人及在台工作的15名外籍人士，今（5）日凌晨抵台後，有9人因在健康聲明書寫有咳嗽症狀，被送往篩檢站採檢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，9人有症狀者，採檢後也一併送往集中檢疫所隔離。發言人莊人祥補充，而稍早檢驗結果出爐，9人都是陰性。

據了解，印度撤僑專機為由華航CI-182班機執飛，客艙採梅花座，除了129名旅客外，還有4名機師及11名空服員隨行。班機4日晚間9時46分自印度德里機場起飛，隔日凌晨2時50分抵達桃園國際機場，旅客繳交健康聲明書，並經疾管署檢疫官審核後發給檢疫通知書，才以10人為一組分批入境，並搭乘防疫遊覽車進入彰化、埔里兩處檢疫所隔離14天。

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搭乘此班專機返台的台商表示，之前因疫情滯留在孟加拉，由於當地處在管制狀態，機場基本上是處在關閉狀態，因此還有其他台灣人在那邊無法回台；另外，還有台商指出，4月份知道有專機可以回台，便搭飛機前往印度，由於當地有封城措施，早上可以購買物資，下午則不能出外，因此當地物價有稍微提高。

孟姓旅客說，由於許多班機停飛，在得知有包機返台後趕緊從孟加拉趕到印度搭乘，機票比平常的貴上一點，花費約5萬元，儘管如此還是很高興能回到台灣，感謝政府相關單位的協助。而曾姓乘客則說，由於自己是在印度鄉村地方，當地人的防疫觀念較差且收入難以負擔，因此不難買到口罩，所以不像大陸般瘋搶。

陳姓乘客指出，受到當地防疫措施的影響，自己從2月起在旅館待上40多天，不能離開購買物資，且印度政府可能自顧不暇，不像台灣會提供防疫物資，加上當地物價受到疫情影響有所上漲，一切都只能靠自己，幸好能搭上飛機回台。