批水利會改制變拔樁　民眾黨：應聚焦調整用水結構

▲台灣民眾黨團質疑，農田水利會修法變拔樁，應聚焦調整用水順序。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

「農田水利法草案」已在立院初審通過，民眾黨團5日召開記者會，質疑行政院版草案欠缺國家願景的長遠規劃，灌溉制度等關鍵條文也無朝野共識，改制、藍綠爭錢奪權等議題更是歹戲拖棚，呼籲修法方向不應聚焦在樁腳、官派，而是要確保農業生產用水提升，適度調整工業用水結構，降低高耗水產業的佔比。

立委張其祿表示，南台灣的用水已經拉緊報，水利署預計要在7日召開緊急應變會議，曾文水剩下10%的蓄水，除了烏山頭之外的其餘水庫也都在20%以下。他直言，台灣的水資源問題應該要用更科學治理的眼光處理，長遠規劃、仔細盤點，與其把農田水利會的問題侷限在椿腳化或官派化，應更加要求在合理的政策思維。

張其祿指出，近年來民生及農業用水大多犧牲給工業使用，因為在2000年修法時增加了一條「前項順序，主管機關對於某一水道，或政府劃定之工業區，得酌量實際情形，報請中央主管機關核准變更之」的後門條款，大開方便之門，導致工業用水的優先供應，從偶發變成常態。

立委邱臣遠則說，過去有部分農田水利會將水賣給財團或大型工業區，本末倒置，讓農民用不到水。他呼籲，要拒絕化學材料、基本金屬、電子、紡織、石油、造紙等六大耗能產業的「吃水怪獸」，把國家發展的戰略物資，以成本效益的評估，規劃先後順序的保留跟分配。

立委蔡壁如表示，農田水利法，只見為改制而改制，欠缺國家願景的長遠規劃的企圖心，也沒有用心處理灌排不分的多年沉痾，有許多工廠、工業區的廢水和生活汙水，都直接排入農田灌溉渠道，影響環境健康和食品安全的疑慮。蔡壁如強調，農田水利會的改制，不能簡化為改革和反改革，而需要制度化處理農業和工業用水的平衡。