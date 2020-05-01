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民眾黨團五一爭勞權　籲放寬紓困申請標準、擴大補助範圍

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▲▼台灣民眾黨「打破紓困天花板 建構勞工安全網」記者會 台北市總工會理事長林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨呼籲放寬紓困申請標準、擴大範圍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

在51勞動節這天，台灣民眾黨團1日召開「打破紓困天花板，建構勞工安全網」記者會，盤點勞工紓困面臨的問題。立委高虹安呼籲，政府應放寬勞工紓困貸款限制；立委賴香伶則說，政府的紓困政策應盡可能擴大補助範圍，將所有受到衝擊的勞工全數納入。

新冠肺炎疫情衝擊經濟發展，不少企業為樽節開銷，紛紛重整人事。根據勞動部統計，4月1至27日遭資遣的勞工達1萬4941人，今年2、3、4月遭資遣勞工也比去年多約1萬5000人，向勞動部通報的事業單位有804家、18,265人，尤其許多事業單位未通報，無薪假勞工人數恐怕遠高於這個數字。

紓困貸款限制多　高虹安：看得到吃不到

立法院紓困追加預算於4月底完成委員會審查，高虹安表示，勞動部宣稱透過紓困貸款來幫助勞工渡過難關，但其實貸款限制很多，像是「申請人未依約定分期攤還超過1個月、應繳利息未繳付而延滯期間達3個月以上，或有信用卡消費款項逾期未繳納，遭強制停卡且未繳清延滯款項」都無法申請，要求勞動部與金管會研擬是否放寬勞工申請紓困貸款的條件限制。

賴香伶：紓困政策應盡可能擴大補助範圍

賴香伶表示，政府的紓困政策應盡可能擴大補助範圍，將所有受到衝擊的勞工全數納入。例如勞動部所提的「安心就業計畫」，最初限制雇主及負責人之配偶或直系血親均無法申請，然而台灣中小企業大多存在夫妻跟父母子女共同經營的形態，她爭取廢除不合理限制後，勞動部4月28日修改計畫刪除此一限。

在紓困補貼自營作業者生活津貼部分，賴香伶認為，原本僅針對勞保投保薪資在23,800元以下者才能申請，經爭取後雖擴大受惠勞工的人數，但範圍有限，全國勞工聯合總工會理事長林恩豪表示，最新的24,000元補助門檻仍然過高，許多資深勞工只是投保年資比較長，不代表他們生活沒有受到困難。

▲▼台灣民眾黨「打破紓困天花板 建構勞工安全網」記者會 台北市總工會理事長林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

賴香伶再喊話降低工會籌組門檻

另外，賴香伶也提到，台灣勞工長期存在籌組工會困難的問題，勞動部統計，全台企業工會及產業工會共1123家，工會組織率僅達7%，遠低於OECD國家平均16%。日本只需10人即可組成工會，而台灣卻必須達30人才能組工會，高門檻導致台灣工會組織率偏低，勞工難以有對等力量和雇主進行協商。賴說，目前已提案修正工會法將發起人數下調為10人，開創中小型事業單位勞工團結的可能性。

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