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殺警案黨內不同調？柯文哲聲援法官醫師　民眾黨支持上訴挺基層警

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▲▼台北市長柯文哲出席2020TMS畢業展暨成果展開幕記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

鐵路勇警李承翰去年在台鐵上處理逃票事件遭刺身亡，法官以「精神問題」判決兇嫌無罪，引發各界撻伐，民眾黨表示支持提出上訴，不過黨主席、台北市長柯文哲認為，專業人員交出專業意見，不應以政治凌駕專業，用政治正確與否來評論，引發外界質疑黨主席與黨內不同調。對此，黨團副主任柯昱安回應，「兩者並不互斥，也不會不同調。」

針對刺死鐵路警李承翰兇嫌因病被判無罪一事，日前民眾黨發言人楊寶楨表示，這次判決引發社會討論，民眾黨支持檢察官循法律程序提出上訴，保護基層員警。

柯文哲2日在臉書上提到，鐵路警察李承翰枉死，法官以精神疾病的理由判嫌犯無罪，引發輿論譁然；法務部長馬上說出「不容許裝精神疾病逃避刑責 。」蘇貞昌也質疑精神鑑定結果，且承審法官、鑑定醫生都被出征，還有人揚言要對這群人不利。

柯文哲強調，「我一向反對獵女巫文化，也堅持政策有三個面向：民意、專業、價值。」柯文哲強調，「當專業人員提出他的專業意見，基於尊重專業，我們對他的專業結論，只能提出專業上的反駁，而不是以政治凌駕專業，用政治正確與否來評論。」言論被視為聲援法官、醫師。

對此，柯昱安回應，市長臉書原文大意並非聲援特定人士，而是表達在這起判決上過度操弄民粹的憂慮，臉書內文提到：「我們對於他（法官、醫師）的專業結論，只能提出專業上的反駁」，民眾黨的回應內容，是表達在法律範疇內，依法、依程序上訴，同樣是在專業領域上釐清真相，兩者並不互斥，也不會不同調。

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